Ереванский путь: страны ООН разработали дорожную карту по защите природы

На завершившейся в Ереване 17-й Конференции ООН по биоразнообразию (КС-17) страны согласовали дорожную карту для ускорения действий по защите природы. Пакет соглашений получил название «Ереванский путь».

В нем, в частности, изложены приоритеты для достижения к 2030 году 23 целей Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия.

В документе говорится о необходимости отказаться от субсидирования деятельности, наносящей вред природе, и увеличить финансовую, научную и техническую поддержку развивающихся стран.

В нем также звучит призыв привести национальные бюджеты и экономические решения в соответствие с задачами рамочной программы.

Стороны приняли около 50 решений в таких областях, как охраняемые территории и леса, управление дикой природой, инвазивные чужеродные виды, морское и прибрежное биоразнообразие и синтетическая биология.

После интенсивных переговоров страны также согласовали Севанские руководящие принципы. Они устанавливают правила работы нового постоянного органа, укрепляющего роль коренных народов и местных сообществ в формировании глобальной политики в области биоразнообразия.

На конференции также было объявлено о запуске ряда инициатив и о выделении почти 2 миллиардов долларов на новые проекты в области биоразнообразия, в том числе 560 миллионов долларов в рамках пополнения средств Глобального экологического фонда и 500 миллионов долларов через Альянс по восстановлению видов.