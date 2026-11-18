Запрет на ввоз электронных сигарет предлагают продлить в Кыргызстане. Соответствующий проект постановления кабмина подготовили в Министерстве экономики и коммерции. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Ведомство предлагает продлить этот запрет еще на шесть месяцев. Он касается электронных сигарет, систем доставки никотина и никотинсодержащих жидкостей.

Решение принято для исполнения закона «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля».

Действующий временный запрет на ввоз электронных сигарет установлен с 1 июня 2026 года и действует до 9 декабря 2026 года.

Продление запрета необходимо для предотвращения распространения никотиновой зависимости, особенно среди молодежи, и снижения рисков для здоровья, связанных с употреблением никотинсодержащей продукции, пояснили инициаторы.