Временный запрет на ввоз сахара введен в Кыргызстане. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ принят «в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, стабилизации рыночных цен на продовольственные товары для обеспечения функционирования внутреннего рынка, развития сахарного рынка Кыргызской Республики, сохранения сырьевой и перерабатывающей базы сахарной отрасли».

Согласно решению кабмина, установлен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз на территорию КР из третьих стран и государств — членов Евразийского экономического союза сахара белого (коды ТН ВЭД ЕАЭС 170199100, 1701991001, 1701991009), за исключением:

следующего транзитом через территорию КР, в том числе при его перемещении с территории одного государства ЕАЭС на территорию другого государства ЕАЭС при наличии документов, подтверждающих дату их отгрузки и направление;

ввозимого на территорию КР для последующего вывоза (реэкспорта) за ее пределы;

белого сорта «экстра»;

отгруженного (отправленного) железнодорожным транспортом в адрес Кыргызской Республики до вступления в силу настоящего постановления, что подтверждается транспортными (товаросопроводительными) документами.

Государственным органам и ведомствам поручено принять меры, направленные на пресечение незаконного ввоза белого сахара. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.