В Кыргызстане 248 пожилых проживают в социальных учреждениях

В социальных стационарных учреждениях Кыргызстана для пожилых людей и лиц с инвалидностью проживают 507 человек. Из них 248 — пожилые. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, в стране действуют пять таких учреждений. Они расположены в Нижней Серафимовке, Сулюкте, Бакай-Ате, Сузаке и Токтогуле.

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Напомним, сейчас на территории бывшего дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, перешедшего в собственность государства, строят дом-интернат для пожилых на 200 мест. Строительные работы завершили примерно на 70 процентов.

Тем временем в стране увеличивается количество частных центров, предлагающих уход за пожилыми людьми. По данным картографических сервисов, в КР активно работают около 20 крупных частных пансионатов, большинство из них в Бишкеке и пригородах.