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В КР число пожилых людей за пять лет выросло на 25 процентов — Батма Эстебесова

15:24, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане насчитывается около 737 тысяч человек старше трудоспособного возраста. За последние пять лет их число увеличилось на 25 процентов, поэтому государству необходимо пересмотреть подходы к социальной политике и предусмотреть отдельное финансирование программ поддержки пожилых граждан. Об этом заявила глава общественного фонда «Социум» Батма Эстебесова на парламентских слушаниях по проекту республиканского бюджета на 2027 год.

По ее словам, сегодня почти каждый десятый житель страны относится к старшему поколению. При этом, несмотря на рост расходов на социальную защиту, важно понимать, какая именно часть бюджетных средств направляется непосредственно на поддержку пожилых людей.

Эстебесова отметила, что многие граждане после выхода на пенсию чувствуют себя одинокими, ненужными и социально незащищенными.

При этом они хотят оставаться активными, приносить пользу обществу и продолжать работать, если позволяют здоровье и возможности.

«Мы говорим о достойном долголетии, но для этого необходимо создавать условия. Возрастная дискриминация по-прежнему существует. Поддержка пожилых — это не только пенсии и медицинское обслуживание, но и возможность участвовать в общественной жизни, заниматься активной деятельностью, получать психологическую и социальную помощь», — подчеркнула она.

Глава фонда также обратила внимание на нехватку специалистов в сфере геронтологии. По ее словам, в стране работает всего один дипломированный геронтолог, а разработка и реализация программы активного долголетия затягивается.

В связи с этим Эстебесова предложила предусмотреть в проекте бюджета на 2027 год отдельные статьи расходов на поддержку пожилых граждан, а также развивать центры активного долголетия и проекты, направленные на их социальную адаптацию и вовлечение в общественную жизнь.

Кроме того, она призвала создавать условия, при которых люди старшего возраста смогут хотя бы частично продолжать трудовую деятельность.

«Государство должно признать, что каждый человек имеет право на достойную жизнь независимо от возраста. Пожилым людям необходимо дать возможность оставаться востребованными, активными и полезными обществу», — отметила Батма Эстебесова.

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Строительство новой железной дороги: ведутся работы по переносу электросетей

 
24.kg
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