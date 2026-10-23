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В Кочкор-Ате планируют запустить НПЗ с 300 рабочими местами

13:27, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Садыр Жапаров встретился с жителями Ноокенского района и города Майлуу-Суу в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область. Об этом сообщили в администрации президента.

На встрече глава Кыргызстана рассказал о развитии промышленности, ремонте дорог, строительстве жилья и росте местных бюджетов.

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Так, по его информации, бюджет Ноокенского района вырос с 299 миллионов сомов в 2021 году до 619 миллионов сомов в 2025-м. На строительство 25 объектов в 2026 году предусмотрели 714 миллионов сомов, из них к 1 октября выделили 677 миллионов.

Бюджет Майлуу-Суу за этот период увеличился с 58,5 миллиона до 119,3 миллиона сомов. Кроме того, из республиканского бюджета на капитальные вложения выделили 11,9 миллиона сомов.

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Отдельно Жапаров остановился на развитии нефтеперерабатывающей отрасли. На заводе «Кыргыз Петролеум Компани» проводят модернизацию для увеличения производства отечественных нефтепродуктов. В Кочкор-Ате строят новый нефтеперерабатывающий завод мощностью 450 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Ожидается, что предприятие начнет полноценно работать до конца 2026 года и создаст около 300 рабочих мест.

С его слов, продолжается работа по восстановлению Майлуу-Сууйского электролампового завода. Создание индустриального парка в городе должно привлечь инвестиции и помочь открыть новые производства.

В 2026 году 154 фермера района получили льготные кредиты на общую сумму 128 миллионов сомов.

После выступления президента встреча продолжилась в формате вопросов и ответов.

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