В Кочкор-Ате планируют запустить НПЗ с 300 рабочими местами
Садыр Жапаров встретился с жителями Ноокенского района и города Майлуу-Суу в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область. Об этом сообщили в администрации президента.
На встрече глава Кыргызстана рассказал о развитии промышленности, ремонте дорог, строительстве жилья и росте местных бюджетов.
Так, по его информации, бюджет Ноокенского района вырос с 299 миллионов сомов в 2021 году до 619 миллионов сомов в 2025-м. На строительство 25 объектов в 2026 году предусмотрели 714 миллионов сомов, из них к 1 октября выделили 677 миллионов.
Бюджет Майлуу-Суу за этот период увеличился с 58,5 миллиона до 119,3 миллиона сомов. Кроме того, из республиканского бюджета на капитальные вложения выделили 11,9 миллиона сомов.
Отдельно Жапаров остановился на развитии нефтеперерабатывающей отрасли. На заводе «Кыргыз Петролеум Компани» проводят модернизацию для увеличения производства отечественных нефтепродуктов. В Кочкор-Ате строят новый нефтеперерабатывающий завод мощностью 450 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Ожидается, что предприятие начнет полноценно работать до конца 2026 года и создаст около 300 рабочих мест.
С его слов, продолжается работа по восстановлению Майлуу-Сууйского электролампового завода. Создание индустриального парка в городе должно привлечь инвестиции и помочь открыть новые производства.
В 2026 году 154 фермера района получили льготные кредиты на общую сумму 128 миллионов сомов.
После выступления президента встреча продолжилась в формате вопросов и ответов.