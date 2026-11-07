Нарынские мастерицы превращают альчики в массажные накидки для авто

Нарынские мастерицы нашли необычное применение обычным альчикам. Из них они делают массажные накидки на автомобильные сиденья и коврики, которые логопеды-дефектологи используют для реабилитации детей. Неожиданная идея принесла женщинам много заказов и вдохновила.

Чолпон Максуталиева живет в селе Ак-Моюн Ат-Башинского района. Вместе с соседками уже несколько лет занимается рукоделием. Женщины изготавливают из натуральных материалов шырдаки, дорожки, жер тошоки, панно, а еще шьют приданое для невест.

Идея использовать альчики для полезного творчества появилась у родственника Чолпон. Он предложил делать из них массажные коврики для детей с плоскостопием.

«Так появились первые коврики. Потом начали делать из альчиков красивые панно, которые пользовались большим спросом. Затем возникла идея изготавливать массажные накидки на автомобильные сиденья», — рассказывает она.

На изготовление одной массажной накидки уходит 48 альчиков.

Их мастерицы покупают по всей стране примерно по 10 сомов за штуку. Иногда альчики им предлагают просто так.

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«Когда привозят альчики, сначала очищаем их, обрабатываем. Затем нанизываем на нити и оформляем края войлоком. На изготовление одной накидки уходит от одного до полутора дней. Если хорошо поработать, можно управиться и за день», — говорит мастерица.

Стоимость одной массажной накидки составляет 5 тысяч сомов. По словам сельчанок, цена не вызвала возражений у покупателей: клиенты появились практически сразу. Сначала в социальных сетях стали распространяться видео с изделиями, и спрос оказался настолько высоким, что мастерицы не успевали выполнять заказы.

Среди покупателей есть и иностранцы. Если поначалу накидки чаще приобретали водители для себя, то теперь их покупают и в подарок. Дополнительную привлекательность изделию придает упаковка: каждую накидку красиво укладывают в войлочную сумку.

«Мы установили такую цену, потому что вкладываем в каждое изделие много труда. Накидки пользуются спросом, продажи идут очень хорошо. Мы до сих пор продолжаем их изготавливать», — продолжает рассказ Чолпон.

Недавно получен заказ от реабилитационного центра для детей в Бишкеке на изготовление массажных ковриков из альчиков.

Специалисты центра отметили, что такие изделия особенно необходимы детям с особыми потребностями. При этом они попросили использовать для окантовки не войлок, а материал, который выдерживает частую обработку и дезинфекцию. Сейчас мастерицы работают над этим заказом.

У сельских мастериц пока нет достаточных средств, чтобы масштабировать производство, однако это не мешает им продолжать работу с энтузиазмом и творческим подходом. В дальнейшем они планируют создавать новые необычные изделия и стремятся к тому, чтобы кыргызские ремесленные традиции не оставались только музейным наследием, а продолжали жить и находили применение в повседневной жизни.