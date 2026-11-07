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24.kg

Нарынские мастерицы превращают альчики в массажные накидки для авто

10:00, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Нарынские мастерицы нашли необычное применение обычным альчикам. Из них они делают массажные накидки на автомобильные сиденья и коврики, которые логопеды-дефектологи используют для реабилитации детей. Неожиданная идея принесла женщинам много заказов и вдохновила.

Чолпон Максуталиева живет в селе Ак-Моюн Ат-Башинского района. Вместе с соседками уже несколько лет занимается рукоделием. Женщины изготавливают из натуральных материалов шырдаки, дорожки, жер тошоки, панно, а еще шьют приданое для невест.

Идея использовать альчики для полезного творчества появилась у родственника Чолпон. Он предложил делать из них массажные коврики для детей с плоскостопием.

«Так появились первые коврики. Потом начали делать из альчиков красивые панно, которые пользовались большим спросом. Затем возникла идея изготавливать массажные накидки на автомобильные сиденья», — рассказывает она.

На изготовление одной массажной накидки уходит 48 альчиков.

Их мастерицы покупают по всей стране примерно по 10 сомов за штуку. Иногда альчики им предлагают просто так.

Блок YouTube

«Когда привозят альчики, сначала очищаем их, обрабатываем. Затем нанизываем на нити и оформляем края войлоком. На изготовление одной накидки уходит от одного до полутора дней. Если хорошо поработать, можно управиться и за день», — говорит мастерица.

Стоимость одной массажной накидки составляет 5 тысяч сомов. По словам сельчанок, цена не вызвала возражений у покупателей: клиенты появились практически сразу. Сначала в социальных сетях стали распространяться видео с изделиями, и спрос оказался настолько высоким, что мастерицы не успевали выполнять заказы.

Среди покупателей есть и иностранцы. Если поначалу накидки чаще приобретали водители для себя, то теперь их покупают и в подарок. Дополнительную привлекательность изделию придает упаковка: каждую накидку красиво укладывают в войлочную сумку.

«Мы установили такую цену, потому что вкладываем в каждое изделие много труда. Накидки пользуются спросом, продажи идут очень хорошо. Мы до сих пор продолжаем их изготавливать», — продолжает рассказ Чолпон.

Недавно получен заказ от реабилитационного центра для детей в Бишкеке на изготовление массажных ковриков из альчиков.

Специалисты центра отметили, что такие изделия особенно необходимы детям с особыми потребностями. При этом они попросили использовать для окантовки не войлок, а материал, который выдерживает частую обработку и дезинфекцию. Сейчас мастерицы работают над этим заказом.

У сельских мастериц пока нет достаточных средств, чтобы масштабировать производство, однако это не мешает им продолжать работу с энтузиазмом и творческим подходом. В дальнейшем они планируют создавать новые необычные изделия и стремятся к тому, чтобы кыргызские ремесленные традиции не оставались только музейным наследием, а продолжали жить и находили применение в повседневной жизни.

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