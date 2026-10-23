Мужчинам, избивающим жен, грозит арест до 14 суток. В ЖК готовят закон

В Кыргызстане предлагают ужесточить ответственность за домашнее насилие, разрешить милиции немедленно изымать оружие у предполагаемых агрессоров и расширить меры защиты пострадавших. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, физическое насилие в семье предлагается выделить в отдельную часть статьи 70 Кодекса о правонарушениях. За него будет предусмотрен арест на срок от 7 до 14 суток, если действия не содержат признаков преступления.

За психологическое и экономическое насилие, угрозы, преследование и пренебрежительное отношение предлагается сохранить наказание в виде 40 часов общественных работ либо ареста от 3 до 7 суток.

Еще одно изменение касается оружия. Сотрудникам милиции хотят разрешить немедленно изымать его непосредственно на месте происшествия, не дожидаясь решения суда. Срок первоначального изъятия составит до одного месяца с возможностью продления до трех месяцев по судебному решению.

Кроме того, суды смогут запрещать лицам, совершившим семейное насилие, употреблять алкоголь, наркотические и психотропные вещества. Такие ограничения будут применяться в рамках мер защиты пострадавших.

При повторном семейном насилии и установлении высокого риска суд предлагается обязать назначать виновному коррекционную программу для изменения насильственного поведения.

Законопроект также предусматривает возможность продления задержания до 48 часов, если человек представляет угрозу жизни и здоровью окружающих. При этом задержанного необходимо доставить в суд в течение 24 часов для проверки законности задержания.

Отдельные изменения предлагаются в Уголовный кодекс. В частности, семейное насилие, повлекшее легкий вред здоровью, хотят наказывать общественными работами от 40 до 100 часов либо лишением свободы на срок до двух лет.

Принципиальное нововведение касается преступлений сексуального характера. В статье об изнасиловании предлагается закрепить, что отсутствие добровольного согласия потерпевшего имеет определяющее значение, а отсутствие физического сопротивления не может считаться согласием.

Также предлагается снизить с 18 до 16 лет возраст, с которого может оформляться временный охранный ордер в рамках защиты от семейного насилия.

Необходимость изменений разработчики объясняют ростом числа обращений о домашнем насилии.

Согласно приведенным в справке-обосновании данным МВД, в 2023 году зарегистрировано 14 тысяч 20 обращений, в 2024-м — 18 тысяч 81, а в 2025 году — 23 тысячи 516. Таким образом, за два года количество обращений увеличилось на 67,7 процента.

По мнению авторов инициативы, новые меры позволят быстрее реагировать на угрозы, предотвращать повторное насилие и усилить защиту пострадавших.