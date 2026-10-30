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24.kg

В КР 537 несовершеннолетних за девять месяцев совершили 754 преступления

16:24, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане за девять месяцев 2026 года 537 несовершеннолетних совершили 754 преступления. Об этом 24.kg сообщила Генеральная прокуратура.

При этом за аналогичный период зарегистрировано 1 тысяча 66 преступлений в отношении детей — на 17 процентов меньше, чем годом ранее.

В ведомстве пояснили, что снижение показателей детской преступности связано в том числе с изменениями в уголовном законодательстве, вступившими в силу с января 2026 года. Они предусматривают возможность вывода из системы уголовного судопроизводства детей, впервые совершивших менее тяжкие и менее опасные преступления, с целью их социализации и реабилитации.

За отчетный период эту процедуру применили по 554 уголовным делам в отношении 838 детей. Это на 194 ребенка больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Вместе с тем Генпрокуратура обратила внимание на недостаточную ответственность родителей за противоправные действия детей. Сейчас статья 102 Кодекса о правонарушениях предусматривает ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей младше 16 лет, совершивших деяния с признаками преступления.

За девять месяцев по этой статье составлено 566 протоколов. Это составляет 41,1 процента от общего числа несовершеннолетних, совершивших преступления.

В связи с этим прокуратура отмечает о необходимости внести изменения в законодательство и предусмотреть ответственность родителей за подобные действия детей в возрасте до 18 лет.

Отдельно ведомство сообщило о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. За девять месяцев зарегистрировано 1 тысяча 66 таких фактов — на 187 случаев, или 17 процентов, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего числа уголовных дел 641 направлено в суд, 246 прекращено, 108 приостановлено, еще 71 дело находится на стадии расследования.

Особую обеспокоенность прокуратуры вызывают преступления против половой неприкосновенности детей, а также увеличение числа мошенничеств, совершаемых самими несовершеннолетними.

За девять месяцев 2026 года организовано 1 тысяча 52 профилактических мероприятия и встречи, направленные на предупреждение преступности среди несовершеннолетних, семейного насилия и усиление правовой защиты пострадавших.

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