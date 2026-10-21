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24.kg

В Нарыне открылся Евразийский центр с бесплатными кружками для детей

19:00, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

В Нарыне 20 октября открылся второй в Кыргызстане Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии. Здесь дети, молодежь и взрослые смогут бесплатно заниматься робототехникой, хореографией, искусством и театром, изучать литературу и участвовать в культурных проектах.

Центр открыла автономная некоммерческая организация «Евразия». На церемонии присутствовали депутат Госдумы России и председатель совета организации Алена Аршинова, полномочный представитель президента Кыргызстана в Нарынской области Нурбек Сатаров, его заместитель Жылдыз Мамбетова, руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберт Зульхарнеев и известная певица Пелагея.

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Бесплатные занятия для детей и взрослых

Центр рассчитан на 150 посетителей. Здесь будут работать кружки по хореографии, IT-технологиям, робототехнике и шахматам, а также лаборатория русского языка, изостудия, кружок арт-терапии и театральная студия.

Участники смогут заниматься живописью, графикой и народными ремеслами, развивать творческие способности и воплощать собственные идеи.

Отдельное направление посвятят литературе и кино: в литературной гостиной посетители познакомятся с произведениями российских и кыргызстанских авторов, а в киноклубах смогут смотреть и обсуждать фильмы.

Занятия рассчитаны на разные возрастные группы. По словам вице-мэра Нарына Эльмиры Турганбаевой, центр открыт для всех желающих от трех до 70 лет.

Посетители смогут выбирать интересующие их направления и приходить в удобное время. Все занятия бесплатные.

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«Мы выражаем искреннюю благодарность фонду «Евразия» за открытие центра. В Кыргызстане такие центры работают в двух городах — Бишкеке и Нарыне. Мы особенно рады, что для второго центра выбрали именно Нарын, несмотря на удаленность региона и сложные климатические условия», — отметила Турганбаева.

От робототехники до театральных постановок

После официальной церемонии почетные гости осмотрели помещения центра. Дети подготовили для гостей творческие выступления, сценки, театральные постановки и мастер-классы. Они показали, как будут проходить занятия и какие навыки смогут освоить посетители.

В студии робототехники дети собирают модели, программируют механизмы и решают инженерные задачи. Преподаватель кружка Вероника Тонких рассказала гостям, что участники смогут применять полученные знания в проектной деятельности и участвовать в олимпиадах.

«Ребята создают свои модели, что позволяет им участвовать в олимпиадах и проектной деятельности, представлять свои идеи. Их достижения дают преимущества при поступлении в местные и зарубежные вузы», — пояснила Тонких.

Организаторы также предусмотрели инклюзивное направление, чтобы дети с разными возможностями могли учиться, общаться и участвовать в творческой жизни.

Полномочный представитель президента в Нарынской области Нурбек Сатаров считает, что центр поможет школьникам развивать интерес к знаниям, молодежи — раскрывать интеллектуальные и творческие способности, а педагогам — повышать профессиональное мастерство.

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«Каждый ребенок, независимо от своих возможностей и индивидуальных особенностей, имеет право на образование, развитие и полноценное участие в жизни общества. Внимание к каждому ребенку и признание его способностей помогают строить общество, в котором у всех есть возможности для развития», — подчеркнул Сатаров.

«Хотим дать детям больше возможностей для развития»

Председатель попечительского совета АНО «Евразия» Алена Аршинова отметила, что центр должен стать пространством, где дети и молодежь смогут находить новые интересы, получать дополнительные знания и раскрывать свои способности. По ее словам, первый центр в Бишкеке уже показал востребованность подобных проектов.

«Наша задача — подготовить новые поколения с помощью таких центров и создать условия для их развития. Вместе мы хотим дать детям и молодежи Кыргызстана больше возможностей для развития и успешного будущего», — заявила Аршинова.

Первый Евразийский центр организация открыла в Бишкеке в 2025 году. За 11 месяцев его посетили более 37 тысяч человек. Там работают образовательные программы, технологические занятия, театральные студии и литературные кружки.

Аршинова подчеркнула, что организация готова развивать проекты и в других регионах Кыргызстана. По ее словам, новые площадки могут появиться там, где местные жители заинтересованы в таких инициативах.

«Мы готовы работать в каждом городе Кыргызстана, где наши проекты востребованы и где нас ждут. 
Алена Аршинова

Концерт для нарынчан

Одной из гостей церемонии стала российская певица Пелагея. Она не только приняла участие в открытии центра, но и вечером того же дня выступила перед жителями города.

Бесплатный концерт прошел в Нарынском областном академическом музыкальном драматическом театре имени Муратбека Рыскулова. Его посетили сотни человек.

На открытии центра певица выразила надежду, что новый центр станет местом, где дети смогут познакомиться с музыкой и литературой, выступать перед публикой и находить друзей.

«Мне очень хочется, чтобы этот замечательный центр стал живым местом, где будет звучать музыка и стихи, где будут говорить о литературе и книгах, где будут рождаться новые идеи и дружба», — сказала Пелагея.

Кроме артистски из РФ для зрителей выступили юные кыргызстанские исполнители. Среди них 17-летняя Сезим Коргонбаева. Девушка мастерски имитирует голоса животных, вплетая их в свои выступления. Благодаря своему таланту Сезим обрела большую популярность в Кыргызстане. Видео ее выступления было продемонстрировано на церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

Другие проекты в Кыргызстане

Открытие центра в Нарыне стало продолжением работы АНО «Евразия» в Кыргызстане. Организация поддерживает Евразийский лицей, передала стране школьные автобусы, открыла бесплатный детский парк «Евразия» в Бишкеке и развивает сеть социальных магазинов. Восемь таких магазинов работают в разных регионах, в том числе за пределами столицы.

В Нарынской области сейчас используют 18 школьных автобусов, переданных в рамках проектов организации. Кроме того, стороны обсуждают строительство школы на 1,2 тысячи мест на участке площадью 3 гектара.

Организаторы заявили о готовности продолжать работу в регионах страны.

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