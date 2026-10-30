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«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона на 71,5 тысячи зрителей

14:22, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Футбольные клубы «Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона, который должен стать домашней ареной обеих команд в сезоне-2031/2032.

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Стадион рассчитан на 71,5 тысячи зрителей. Проект призван сохранить атмосферу и традиции футбольной арены «Сан-Сиро», на котором сейчас проводят домашние матчи обе команды.

В проекте предусмотрены два яруса трибун, естественная вентиляция, фотоэлектрические технологии и решения для улучшения акустики. Зрительские места за воротами будут иметь наклон в 37 градусов, что должно обеспечить отличный обзор поля.

На прилегающей территории планируется создать общественные пространства, зеленые зоны, места для отдыха и магазины. Комплекс будет предназначен для проведения спортивных, культурных и развлекательных мероприятий в течение всего года.

Начало строительства ожидается в 2028 году. Открытие планируется перед сезоном 2031/2032 годов.

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24.kg
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