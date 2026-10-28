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24.kg

Миллиарды на спорт, но не на стадионы. Власти объяснили, куда уходят деньги

14:55, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Средства, выделяемые Государственному агентству физической культуры и спорта Кыргызстана, не включают расходы на строительство новых спортивных комплексов и стадионов. Об этом директор ведомства Урмат Асанбаев сообщил в эфире «Биринчи радио».

По его словам, бюджет агентства направляется преимущественно на зарплату сотрудников, а их по республике около 4 тысяч, подготовку спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов, командировки и аренду спортивных залов.

На 2027 год рассматривается увеличение финансирования спортивной отрасли до 3,5 миллиарда сомов.

При этом, по словам Урмата Асанбаева, строительство спортивных объектов финансируется государством отдельно.

«Мы не строительная компания. У нас нет полномочий строить спортивную инфраструктуру. Мы вносим предложения, правительство их утверждает и передает соответствующие проекты Министерству строительства», — рассказал он.

В ходе эфира жители разных регионов республики пожаловались на нехватку спортивных залов и площадок, а также на то, что некоторые уже построенные объекты остаются закрытыми для населения.

Руководитель госагентства признал, что спортивная инфраструктура страны пока не соответствует потребностям спортсменов и населения. По его словам, власти планируют строительство новых спортивных комплексов в регионах, однако конкретные сроки реализации всех проектов не названы.

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