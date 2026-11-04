Вице-мэр Бишкека пожаловался на рост расходов МП «Тазалык»

За четыре года абонентская база муниципального предприятия «Тазалык» в Бишкеке выросла в два раза. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, в 2022 году абонентская база «Тазалыка» составляла 540 тысяч, сейчас — 1 миллион 80 тысяч. Кроме того, в 2022-м «Тазалык» обслуживал 6 тысяч хозяйствующих субъектов, сейчас — свыше 20 тысяч.

«Но есть другая проблема — цены. Когда утверждали тариф в 2022 году, цена за 1 литр ГСМ составляла около 60 сомов, а сейчас «Тазалык» покупает ГСМ по 87 сомов. При этом за последние два года предприятие погасило задолженности перед Социальным фондом и Налоговой службой. Но расходы увеличились, и город вырос в три раза за счет присоединенных территорий — объем работы увеличился в несколько раз», — сказал Рамиз Алиев.

В связи с этим мэрия просит выделять «Тазалыку» субсидии на компенсацию выпадающих доходов.

Вице-мэр добавил, что мусоросжигающему заводу Бишкек должен по соглашению поставлять 1 тысячу тонн мусора в сутки, или 365 тысяч тонн в год.

«За прием мусора сейчас мы платим по 440 сомов, а с 1 января тариф поднимут до 17 долларов, то есть в три раза. Это не повлияет на бюджет «Тазалыка» и повышение тарифа? Это же взаимосвязано» — уточнил депутат Казыбек Эргешов.

«Сегодня мы говорим о повышении тарифа, ищем другие источники для субсидирования «Тазалыка». Частная компания к этому отношения не имеет. Сумма утилизации на сегодня не изменилась — 440 сомов. Такие услуги предоставляет и Бишкекский санитарный полигон. Бишкек выдает 1,5 тысячи тонн мусора, 1 тысяча тонн сжигается на заводе, остальную захоранивают на БСП. Вопрос повышения тарифа будем обсуждать с частной компанией», — ответил вице-мэр.