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На муниципальное предприятие «Тазалык» наложен штраф в размере 92 тысяч сомов

10:40, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В отношении автотранспортных средств муниципального предприятия «Тазалык» в Бишкеке проведена плановая проверка. По ее итогам установлено, что объем выбросов выхлопных газов автомобилей превышает установленные нормативы.

По выявленным нарушениям в соответствии с Кодексом о правонарушениях составлены четыре протокола. Общая сумма штрафов составила 92 тысячи сомов.

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Кроме того, региональное управление службы экологического и технического надзора по столице и Аламединскому району при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора выдало предприятию предписание о необходимости незамедлительного проведения ремонтных работ автотранспортных средств и прохождения ими технического осмотра.

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