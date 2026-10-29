На муниципальное предприятие «Тазалык» наложен штраф в размере 92 тысяч сомов

В отношении автотранспортных средств муниципального предприятия «Тазалык» в Бишкеке проведена плановая проверка. По ее итогам установлено, что объем выбросов выхлопных газов автомобилей превышает установленные нормативы.

По выявленным нарушениям в соответствии с Кодексом о правонарушениях составлены четыре протокола. Общая сумма штрафов составила 92 тысячи сомов.

Кроме того, региональное управление службы экологического и технического надзора по столице и Аламединскому району при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора выдало предприятию предписание о необходимости незамедлительного проведения ремонтных работ автотранспортных средств и прохождения ими технического осмотра.