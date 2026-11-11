В Бишкеке ожидается снег. «Тазалык» подготовил спецтехнику

В связи с ожидаемым снегом муниципальное предприятие «Тазалык» подготовило специализированную технику и рабочие бригады для своевременной уборки городских улиц и дорог. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Для уборки городских дорог подготовлено 114 единиц автотранспортной и специализированной техники. В их числе 55 специализированных снегоуборочных машин, 34 трактора «Беларусь» с щетками и отвалами, 3 фронтальных погрузчика, 5 машин УКМ-2500, 6 единиц техники «Бобкэт», 3 снегопогрузчика АСП-25, 4 самосвала «Хово» с отвалами для очистки проезжей части от снега.

Также будут привлечены 50 работников дорожно-эксплуатационной службы. Для уборки остановок общественного транспорта, тротуаров и прилегающих территорий — 954 уборщика общественных территорий и 197 грузчиков.

Работы будут проводиться поэтапно, с учетом категорий дорог и интенсивности движения. В первую очередь внимание уделяется основным магистралям, улицам с маршрутами общественного транспорта, а также участкам с повышенной вероятностью образования гололеда.

Для борьбы с гололедом предприятие располагает необходимым запасом технической соли. По состоянию на 1 ноября 2026 года имеется 6 тысяч 769 тонн технической соли.

Напомним, ежегодно с 1 ноября на предприятии начинается осенне-зимний период. В это время особое внимание уделяется обеспечению безопасного движения транспорта и пешеходов, очистке дорог от снега и борьбе с гололедом.

Мэрия столицы убедительно просит водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дорогах и не препятствовать работе специализированной техники.