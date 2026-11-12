Конституционный суд признал незаконной разницу в тарифах на тонировку

Конституционный суд Кыргызстана признал неконституционной норму, которая предусматривала более низкий сбор за разрешение на тонировку передних боковых стекол электромобилей по сравнению с другими автомобилями.

Соответствующее решение принято 10 ноября по обращениям граждан Таланта Малайбекова и Тилека Алмазбекова.

Разница в стоимости разрешения составляла 20 тысяч сомов независимо от категории заявителя. Согласно порядку уплаты сбора, для физических лиц — резидентов тариф на тонировку составлял 50 тысяч сомов для обычных автомобилей и 30 тысяч для электромобилей. Для юридических лиц — 70 тысяч и 50 тысяч сомов соответственно, для нерезидентов — 90 тысяч и 70 тысяч сомов.

Суд пришел к выводу, что пункт 4 Порядка уплаты сбора и регистрации разрешения на тонирование противоречит частям 1 и 2 статьи 24 Конституции.

Первая часть статьи 24 гарантирует защиту прав и свобод всех лиц и запрещает дискриминацию по различным признакам и обстоятельствам. Вторая часть закрепляет равенство всех перед законом и судом.

Конституционный суд обязал кабмин внести соответствующие изменения в нормативный акт.

До внесения изменений размер сбора за получение разрешения на тонировку передних боковых стекол должен определяться на одинаковых условиях для всех автомобилей независимо от типа двигателя.

Решение Конституционного суда окончательное, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента провозглашения.