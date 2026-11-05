В Кыргызстане объявили очередную акцию на тонировку боковых стекол авто
В Кыргызстане объявлена акция на получение разрешения на тонирование передних боковых стекол автомобилей по сниженной стоимости. Об этом сообщил Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава
По его данным, председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал соответствующее постановление.
Акция действует с 5 ноября по 5 декабря.
Стоимость разрешения составит:
- 25 тысяч сомов — для физических лиц (резидентов);
- 50 тысяч сомов — для юридических лиц;
- 70 тысяч сомов — для нерезидентов;
- 20 тысяч сомов — для электромобилей.