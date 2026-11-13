В Бишкеке снесли магазин возле школы № 12

В Бишкеке демонтировали торговые объекты, расположенные возле школы № 12 на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя. Об этом сообщили в мэрии столицы.

По данным муниципалитета, демонтаж капитальных строений, включая магазин «Сладости Востока», проводится управлением по контролю за землепользованием на основании решения суда.

Решение об освобождении территории связано с планами по озеленению и благоустройству участков возле образовательных учреждений.

Как напомнили в мэрии, 26 августа 2025 года на заседании Экологического совета был утвержден перечень столичных школ, возле которых предусмотрены работы по благоустройству и созданию зеленых зон.

После завершения демонтажа и освобождения территории Свердловская районная администрация проведет работы по озеленению и благоустройству участка.

В муниципалитете не уточнили, сколько именно торговых объектов подлежит сносу и когда начнутся работы по благоустройству.