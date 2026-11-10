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Снос 1 тысячи гаражей на юге Бишкека отложили до марта 2027 года

16:23, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Владельцам гаражей кооператива «Ак-Жорго», расположенного в 12-м микрорайоне Бишкека вдоль улицы Токомбаева, продлили срок добровольного демонтажа объектов до 1 марта 2027 года. Об этом сообщила мэрия.

Ранее владельцам предписали освободить муниципальный участок в течение 10 календарных дней. После этого они обратились в СМИ с просьбой предоставить больше времени.

На территории находятся более 1 тысячи гаражей. Владельцы отмечали, что за короткий срок сложно вывезти автомобили и имущество, а некоторые участники кооператива находятся за границей.

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Территория кооператива расположена на муниципальном земельном участке площадью более 2 тысяч гектаров.

В сентябре ее передали во временное пользование на 25 лет для реализации инвестиционного проекта по строительству школы и многоуровневой автомобильной парковки.

Для начала проектных и строительных работ участок необходимо освободить от гаражей.

В муниципалитете сообщили, что учли обращения владельцев и продлили срок добровольного демонтажа до 1 марта следующего года.

После освобождения участка инвестор сможет приступить к подготовительным, проектным и строительным работам. Согласно договору, завершить строительство необходимо в течение трех лет с момента предоставления земли.

После окончания срока аренды участок вместе с построенным объектом передадут в муниципальную собственность. Если строительство не завершат в установленный срок, землю так же вернут городу.

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