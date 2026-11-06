Рекламная зачистка в Бишкеке: под снос пошли десятки вывесок

В Бишкеке продолжают демонтировать незаконную наружную рекламу. На улице Курманджан Датки и возле торгового центра «Аламедин Гранд» убрали 53 рекламные конструкции. Об этом сообщили в мэрии.

Сотрудники управления по контролю за землепользованием провели рейд на участке улицы Курманджан Датки от Набережной до Гидростроительной.

На одной стороне улицы демонтировали 15 вывесок магазинов и кафе, установленных с нарушением законодательства. В отношении ряда объектов составлены протоколы по статье 107 Кодекса о правонарушениях за размещение рекламы без разрешения.

Демонтаж конструкций на противоположной стороне улицы запланировали на ближайшее время.

Кроме того, совместно с администрацией Свердловского района муниципальные службы убрали 38 незаконных рекламных объектов торгового центра «Аламедин Гранд». Среди них билборды, лайтбоксы, баннеры, указатели, рекламные наклейки и вывески.

В муниципалитете отметили, что работа по выявлению и устранению незаконной наружной рекламы в столице продолжается.