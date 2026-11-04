В Бишкеке изменят движение сразу восемь автобусных маршрутов
С 5 ноября в Бишкеке временно изменятся схемы движения восьми автобусных маршрутов. Причина — перекрытие участка улицы Ауэзова, сообщили в мэрии.
Изменения коснутся автобусных маршрутов № 7, 9, 33, 36, 48, 62, 105 и 216.
Для движения автотранспорта закроют участок улицы Ауэзова от проспекта Чуй до улицы Манасчи Сагынбая.
В связи с ограничениями автобусы будут следовать по временно измененным схемам. Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок.
При этом в сообщении не уточняется, по каким именно улицам будут объезжать закрытый участок автобусы и когда планируется восстановить привычные маршруты.
В мэрии принесли извинения за временные неудобства.