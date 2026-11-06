Узбекистан предложил странам ШОС объединиться против интернет-вербовки молодежи

Узбекистан выступил за усиление сотрудничества спецслужб стран Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, кибератаками и распространением экстремистской идеологии в интернете. Об этом говорится в обращении президента Шавката Мирзиеева к участникам Первого экспертного диалога «ШОС плюс» по вопросам безопасности, который проходит в Самарканде.

По его словам, в мире нарастают геополитическая напряженность, противоречия и эскалация вооруженных конфликтов.

Все большую актуальность приобретают вопросы обеспечения информационной безопасности, защиты критической инфраструктуры и устойчивости государства к новым формам деструктивного воздействия.

«Киберпространство стало ключевой ареной противоборства, где наряду с традиционными методами все активнее применяются сетевые атаки, манипулирование общественным сознанием и дезинформация. Вызывает обеспокоенность использование цифровой среды террористическими организациями. Интернет-платформы превратились в инструмент пропаганды радикальной идеологии, вербовки новых сторонников, привлечения финансовых ресурсов и формирования экстремистских объединений, не признающих государственных границ», — отмечается в обращении.

В этих условиях особенно уязвимой категорией населения остается молодежь.

Деструктивные силы целенаправленно воздействуют на сознание молодых людей, вовлекают их в свои сообщества, эксплуатируют социальные противоречия и распространяют идеи нетерпимости.

«Такие процессы чреваты подрывом межнационального и межрелигиозного согласия, дестабилизацией общественно-политической обстановки, — считает Шавкат Мирзиеев. — Поэтому чрезвычайно важно не только оперативно реагировать на возникающие инциденты, но и действовать на упреждение — выявлять риски, обмениваться информацией, укреплять национальный потенциал и вырабатывать согласованные подходы к обеспечению безопасности».