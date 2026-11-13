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В Ташкенте создадут центр ШОС по борьбе с терроризмом и киберугрозами

18:21, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

В столице Узбекистана разместится универсальный центр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который будет заниматься противодействием терроризму, экстремизму и угрозам в информационном пространстве.

Центр создадут на базе действующей региональной антитеррористической структуры ШОС в Ташкенте.

При этом в Бишкеке будет работать его подразделение по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Новая структура станет постоянно действующим органом ШОС и будет координировать взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб государств-участников. Помимо терроризма и экстремизма в сферу ее деятельности войдут противодействие сепаратизму и организованной преступности, в том числе в информационном пространстве.

Документ определяет полномочия руководства центра, порядок финансирования, правовой статус сотрудников и другие организационные вопросы. Закон о ратификации соглашения пока прошел предварительное рассмотрение в профильном комитете Сената.

Напомним, ранее Узбекистан предложил странам ШОС усилить сотрудничество спецслужб в борьбе с терроризмом, кибератаками и вербовкой молодежи через интернет. С такой инициативой выступил президент Шавкат Мирзиеев в обращении к участникам международной встречи по вопросам безопасности в Самарканде.

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