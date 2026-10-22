Умер известный кыргызстанский композитор Турганбай Молдогазиев

В Кыргызстане на 87-м году жизни скончался известный композитор, музыковед, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Турганбай Молдогазиев. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

Турганбай Молдогазиев родился 13 июня 1940 года в селе Темир Иссык-Кульского района. Окончил музыкальное училище имени Куренкеева и Московский государственный институт культуры.

За годы профессиональной деятельности занимал должности директора Республиканской специальной средней музыкальной школы-интерната имени М. Абдраева, заместителя председателя Театрального общества Киргизской ССР, руководителя научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы при Министерстве культуры Киргизской ССР.

Работал научным сотрудником Института языка и литературы Академии наук Киргизской ССР, проректором и преподавателем Бишкекского гуманитарного университета.

Особое внимание Молдогазиев уделял изучению кыргызского фольклора, народной музыки и эпоса «Манас». Он автор научно-художественного цикла радиопередач «Куу баяны», посвященного национальному музыкальному наследию.

Среди его известных произведений — «Сонун кез», «Ак шоола чачсаң», «Гүл талаа», «Гүлдөй бер, Кыргызстан», а также кюу «Карыянын кайрыгы» и «Ысык-Көл баяны».

За вклад в развитие культуры и образования удостоен званий «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики» и «Отличник образования Кыргызской Республики», а также ряда наград.