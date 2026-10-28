В Кыргызстане создадут единую платформу для проверки криптокомпаний на санкции

В Кыргызстане готовят запуск единой цифровой платформы для проверки, лицензирования и контроля участников рынка виртуальных активов. Система позволит выявлять компании и их владельцев, находящихся под международными санкциями. Об этом сообщили 24.kg в Национальном агентстве по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при президенте КР (НАВА).

По данным ведомства, новая платформа предусматривает проверку не только самих криптокомпаний, но и их руководителей, а также конечных бенефициаров.

Для этого планируется использовать механизмы цифровой верификации, санкционные перечни и инструменты блокчейн-аналитики.

Полученные сведения будут учитывать при рассмотрении заявлений на получение лицензий и оценке рисков деятельности участников рынка.

В НАВА пояснили, что работа направлена на снижение санкционных рисков, совершенствование государственного регулирования и внедрение международных стандартов в сфере виртуальных активов.

Вопросы регулирования крипторынка обсуждались на третьем заседании Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий, прошедшем в сентябре 2026 года под председательством президента Садыра Жапарова.

По итогам заседания были поставлены задачи по совершенствованию законодательства, усилению контроля и созданию единых механизмов управления рисками.

Инициатива запуска цифровой платформы получила поддержку Национального совета.

В агентстве отмечают, что новая система также должна улучшить обмен информацией между государственными органами и повысить эффективность контроля за криптовалютным рынком.

Сроки запуска платформы, стоимость ее разработки и конкретные механизмы применения санкционных проверок пока не называются.