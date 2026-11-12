В Бишкеке пройдут форум E-COM EXPO и награждение E-COM AWARDS 2026

18 ноября 2026 года в Технопарке (зал Meta) состоится ежегодный форум по электронной коммерции E-COM EXPO 2026. Организаторы: Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики и Ассоциация электронной коммерции КР. Форум проводится в рамках стратегий развития страны до 2030 и 2040 годов.

Форум объединит представителей государственных органов, банков, платежных операторов, логистических компаний, маркетплейсов, IT-сервисов, образовательных организаций и предпринимателей. Его цель — создать площадку для обмена опытом, налаживания деловых связей и развития электронной коммерции в Кыргызстане и Центральной Азии.

Программа

В программе кейсы и тренды от маркетплейсов, финтех- и IT-компаний, выступления о роли пунктов выдачи заказов в логистике, об ИИ-решениях для малого и среднего бизнеса и многое другое.

Пройдут четыре панельные дискуссии:

— развитие платежно-финансовой системы (модератор — Тимур Сарыбаев, председатель комитета по финансам АЭК);

— развитие транспортной и складской логистики (модератор — Юнус Заиров, председатель комитета по логистике АЭК);

— развитие маркетплейсов и онлайн-площадок (модератор — Бакыт Ирсалиев, председатель комитета по маркетплейсам АЭК);

— связь неформального профессионального образования с рынком труда (модератор — Ажар Жолонбаева, проект «Чебер: развитие навыков в Кыргызстане»).

EXPO-зона

Участники смогут получить консультации по регистрации на маркетплейсах, сертификации продукции, маркировке товаров, логистике и безналичным платежам.

E-COM AWARDS

В рамках форума пройдет награждение E-COM AWARDS — награда в области электронной коммерции.

«Электронная коммерция перестала быть отдельным сегментом, она стала основой экономики. Покупатели привыкли к онлайн-формату, и ожидания к скорости доставки, удобству платежей и безопасности растут с каждым годом. Сегодня рынок определяют четыре темы: искусственный интеллект, который меняет подход к продажам и сервису, а также к рынку занятости и обучения; логистика, от которой зависит конкурентоспособность; финтех и безналичные расчеты; кибербезопасность и защита от мошенничества. Форум собирает в одном зале тех, кто принимает решения по каждой из этих тем: государство, бизнес и экспертов региона. В рамках E-COM AWARDS мы будем чествовать лучших, тех, кто задает стандарты отрасли и двигает рынок вперед. Приглашаю всех, кто работает в онлайн-торговле, прийти, задать вопросы и найти партнеров». Айбек Куренкеев, президент Ассоциации электронной коммерции КР.

Участие Программа и билеты доступны на сайте: https://ticket.kg/event/ecom-expo-2026 Место проведения: Technopark, город Бишкек, улица Анкара, 223. Начало мероприятия — в 08.30.

Справка об организаторе

Ассоциация электронной коммерции Кыргызской Республики — объединение юридических лиц, работающих над развитием электронной коммерции в стране. Цель ассоциации — представлять интересы онлайн-бизнеса, оказывать экспертную поддержку для выхода на глобальные рынки и создавать площадку для нетворкинга.

Контакты для СМИ : +996998100018, info@e-com.kg

Соцсети: Instagram @ecomkg, Telegram @ecommercekg.