Создавал условия для экстремистов. В Иордании заблокировали Telegram

В Иордании заблокировали мессенджер Telegram. Как заявили власти страны, меры предприняты в рамках повышения цифровой безопасности, защиты пользователей и снижения рисков и противоправных действий, информирует Amman News.

Управление общественной безопасности королевства указывает, что «мера направлена на предотвращение использования [мессенджера] для содействия киберпреступности, угрозам и вымогательству, а также для распространения незаконного контента».

Ранее пользователи в Иордании сообщали о трудностях с подключением к серверам Telegram, а также о проблемах с отправкой и получением сообщений и мультимедийных файлов.