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24.kg

Павел Дуров: внутри переписки в Telegram теперь можно запускать игры и виджеты

23:41, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Telegram появилась возможность запускать мини-приложения, игры, опросы и виджеты внутри переписки. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, мини-приложения работают на базе кодов HTML, CSS и JavaScript. С их помощью можно запустить игру, воспользоваться калькулятором и другими виджетами.

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Сообщения внутри чата будут обновляться автоматически между запусками Telegram — пользователь сможет продолжить игру с того места, где остановился. Также встроены платежные системы для операций внутри чата.

При этом размер виджета не должен превышать 600×600 пикселей. Суммарный объем HTML, CSS и JavaScript ограничен 32 КБ. Кроме того, отсутствует возможность запуска сложных 3D-игр. Также запрещены внешние скрипты и прямые сетевые запросы, чтобы личные данные пользователя не смогли попасть на сторонние серверы.

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