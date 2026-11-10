USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

В Анкаре отметили 125-летие Касыма Тыныстанова

14:39, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Анкаре состоялось международное научно-мемориальное мероприятие, посвященное 125-летию выдающегося кыргызского ученого, поэта и государственного деятеля Касыма Тыныстанова. Оно прошло в Генеральном секретариате Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), сообщают организаторы.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Саит Юсуф, заместитель председателя Партии националистического движения Турции (MHP) и президент Института Чингиза Айтматова Илияс Топсакал, депутат Жогорку Кенеша Болот Сагынаев, представитель Кыргызстана в ТЮРКСОЙ Марат Тагаев, председатель Союза писателей Евразии Уфук Тузман, а также ученые, дипломаты и представители государственных и общественных организаций.

Участники обсудили жизненный путь Касыма Тыныстанова, его научное и творческое наследие, а также вклад в развитие национального просвещения и становление государственности.

В рамках программы показали видеоматериал о жизни, творчестве и политической деятельности Касыма Тыныстанова, прочитали его стихотворение «Жаштарга». Также организовали фотовыставку, посвященную участникам Бакинского тюркологического съезда и просветителям Туркестана. Участники представили научные доклады.

Выступавшие отметили особую роль Касыма Тыныстанова в становлении научных основ кыргызского языка, развитии образования и национальной науки. Они подчеркнули важность дальнейшего изучения и популяризации его трудов, а также передачи его наследия следующим поколениям.

Касым Тыныстанов (1901–1938) — один из основоположников кыргызского языкознания и письменной литературы, ученый, просветитель и государственный деятель. Он разработал первые учебники и грамматику кыргызского языка, занимался формированием научной терминологии. В 1927 году был назначен народным комиссаром просвещения Кыргызской АССР. В 1938 году стал жертвой сталинских репрессий и был расстрелян. Несмотря на реабилитацию, его имя и труды долгие годы оставались под запретом.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Общество

Снос 1 тысячи гаражей на юге Бишкека отложили до марта 2027 года

 

Лауреатом Букеровской премии стал британский писатель Майкл Джон Харрисон

 

Весь мир на пуантах, а наши — на пьедестале! Балетный триумф в Бишкеке

 

В Бишкеке выделят около 500 миллионов сомов на саженцы

 

Рост ОРВИ и гриппа. Бесплатная вакцина в Кыргызстане закончилась 

 

В Анкаре отметили 125-летие Касыма Тыныстанова

 

Власть

Генпрокуратура выявила около 15 проверок бизнеса с нарушениями за два года

 

Ташиев призвал привлечь главу МЧС к ответственности за гибель Амира

 

В Ошском гарнизоне назначили нового военного прокурора

 

В Федерации профсоюзов Кыргызстана сменилось руководство

 

Байсалов выразил несогласие с лишением Аскара Акаева статуса экс-президента

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18