В Анкаре отметили 125-летие Касыма Тыныстанова

В Анкаре состоялось международное научно-мемориальное мероприятие, посвященное 125-летию выдающегося кыргызского ученого, поэта и государственного деятеля Касыма Тыныстанова. Оно прошло в Генеральном секретариате Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), сообщают организаторы.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Саит Юсуф, заместитель председателя Партии националистического движения Турции (MHP) и президент Института Чингиза Айтматова Илияс Топсакал, депутат Жогорку Кенеша Болот Сагынаев, представитель Кыргызстана в ТЮРКСОЙ Марат Тагаев, председатель Союза писателей Евразии Уфук Тузман, а также ученые, дипломаты и представители государственных и общественных организаций.

Участники обсудили жизненный путь Касыма Тыныстанова, его научное и творческое наследие, а также вклад в развитие национального просвещения и становление государственности.

В рамках программы показали видеоматериал о жизни, творчестве и политической деятельности Касыма Тыныстанова, прочитали его стихотворение «Жаштарга». Также организовали фотовыставку, посвященную участникам Бакинского тюркологического съезда и просветителям Туркестана. Участники представили научные доклады.

Выступавшие отметили особую роль Касыма Тыныстанова в становлении научных основ кыргызского языка, развитии образования и национальной науки. Они подчеркнули важность дальнейшего изучения и популяризации его трудов, а также передачи его наследия следующим поколениям.

Касым Тыныстанов (1901–1938) — один из основоположников кыргызского языкознания и письменной литературы, ученый, просветитель и государственный деятель. Он разработал первые учебники и грамматику кыргызского языка, занимался формированием научной терминологии. В 1927 году был назначен народным комиссаром просвещения Кыргызской АССР. В 1938 году стал жертвой сталинских репрессий и был расстрелян. Несмотря на реабилитацию, его имя и труды долгие годы оставались под запретом.