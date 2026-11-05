На территории завода «Улан» в Караколе планируют запустить два новых производства.

Первый проект предусматривает сборку и ремонт катеров и яхт. Уже построен сборочный ангар и доставлены комплектующие для первого судна. Запуск производства планируется в следующем году.

Второй проект — современный рыбоводческий комплекс, который создается на территории, простаивавшей около 30 лет. Его проектная мощность составит до 1 тысячи 500 тонн рыбы в год. Планируется создать около 100 рабочих мест.

Вода после использования в бассейнах будет проходить через высокотехнологичные очистные сооружения, а полученные остатки планируется использовать в качестве удобрения.

Особое внимание уделят сохранению природного богатства Иссык-Куля: помимо выращивания форели, хозяйство намерено участвовать в восстановлении популяции иссык-кульского чебака и сига.

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев посетил ОАО «Улан». Мэр города Каракола Талантбек Иманов ознакомил его с проектами, направленными на возрождение промышленной площадки предприятия.

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Реализация этих проектов даст новый импульс развитию промышленности Каракола, созданию рабочих мест и эффективному использованию производственных площадок с богатой историей.