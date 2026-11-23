В Караколе строят конгресс-холл на 1 тысячу мест
Государственное предприятие «Кыргызкурулуш» строит современный конгресс-холл на 1 тысячу мест в Караколе. Об этом сообщает Минстрой.
Проект финансируется за счет стабилизационного фонда.
Общая площадь земельного участка, на котором будет расположен объект, составляет 1,6 гектара. Строительно-монтажные работы начались в мае этого года.
На сегодня завершены строительство фундамента и бетонирование плиты первого этажа. В настоящее время ведется монтаж опорных стоек для установки опалубки второго этажа.