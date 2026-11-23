Государственное предприятие «Кыргызкурулуш» строит современный конгресс-холл на 1 тысячу мест в Караколе. Об этом сообщает Минстрой.

Проект финансируется за счет стабилизационного фонда.

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Общая площадь земельного участка, на котором будет расположен объект, составляет 1,6 гектара. Строительно-монтажные работы начались в мае этого года.

На сегодня завершены строительство фундамента и бетонирование плиты первого этажа. В настоящее время ведется монтаж опорных стоек для установки опалубки второго этажа.