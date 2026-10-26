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Аварийность больше не повод. Садыр Жапаров запретил снос исторических зданий

15:13, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане запретили снос, приватизацию и передачу в частную собственность объектов архитектурного историко-культурного наследия, включенных в специальный перечень. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Согласно документу, исторические здания, включенные в перечень, нельзя продавать, обменивать, передавать в залог, вносить в уставный капитал или сдавать в аренду с последующим выкупом. Запрещается также исключать их из Государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения, менять категорию охраны, сносить либо переносить.

Особое внимание уделено аварийным зданиям. Теперь неудовлетворительное техническое состояние или несоответствие требованиям сейсмостойкости не может служить основанием для признания объекта утратившим историко-культурную ценность и его сноса.

Вместо демонтажа должны проводиться противоаварийные работы, консервация и реставрация.

Кроме того, запрещается выделять земельные участки и выдавать разрешения на новое строительство на территории охраняемых объектов и в пределах их охранных зон. Исключение составляют работы, направленные на сохранение памятников.

Реставрация и ремонт, включая сейсмоусиление, допускаются только на основании согласованной научно-проектной документации и после государственной историко-культурной экспертизы.

При этом необходимо сохранить исторический облик зданий, фасады, материалы, архитектурные элементы и другие особенности, составляющие их культурную ценность.

Кабинету министров поручено провести инвентаризацию объектов, определить их собственников, правовой статус и техническое состояние, а также проверить наличие охранных обязательств. Кроме того, памятники республиканского значения должны быть исключены из программ приватизации государственного имущества.

Финансирование мероприятий предусмотрено за счет государственного бюджета и других разрешенных законом источников, включая средства специального фонда сохранения и реставрации историко-культурных объектов.

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