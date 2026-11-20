Нотариусы стран СНГ обсудили вопросы охраны наследства и управления им. Об этом сообщили в Исполкоме Содружества.

Тема охраны наследства стала главной в ходе мероприятия, объединившего нотариусов из разных стран СНГ в режиме видео-конференц-связи, указано в сообщении.

Участники обсудили законодательство и практические аспекты организации охраны наследства и управления им в странах Содружества.

Особое внимание было уделено особенностям оформления наследственных прав на содержимое банковского сейфа (ячейки) и порядку действий нотариуса в соответствии с законодательством государств — участников СНГ.

Кыргызстана представляла частный нотариус из Бишкека Венера Корчубекова.

Отмечается, что тема вызвала живой интерес у всех участников вебинара. В ходе дискуссии нотариусы активно задавали вопросы, делились практическими кейсами и обсуждали сложные ситуации, с которыми сталкиваются в работе при организации охраны наследства.