Должникам в странах СНГ станет сложнее скрывать имущество за границей
Совет федерации России одобрил ратификацию соглашения СНГ об обмене данными при исполнении судебных решений. Об этом пишет «Парламентская газета».
Документ предусматривает обмен данными, который облегчит взыскание долгов и усложнит сокрытие активов за рубежом.
Соглашение направлено на укрепление правовой базы взаимодействия стран Содружества при исполнении судебных и других исполнительных документов. Как пояснила член комитета Совета федерации по международным делам Анна Отке, обмен информацией позволит эффективнее использовать механизмы правовой помощи и лучше защищать права взыскателей.
По словам заместителя министра юстиции России Елены Ардабьевой, после вступления соглашения в силу должникам будет сложнее скрывать имущество, переезжая в другую страну СНГ. Теперь взыскание задолженности будет меньше зависеть от того, где находятся должник и его активы.
Беларусь, Азербайджан и Узбекистан уже уведомили Россию о ратификации соглашения. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан продолжают необходимые внутригосударственные процедуры.