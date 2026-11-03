Стали известны характеристики Samsung Galaxy S27 Ultra и Samsung Galaxy S27 Pro
Известный сетевой аналитик под ником Anthony раскрыл ключевые характеристики смартфонов Samsung Galaxy S27 Ultra и Samsung Galaxy S27 Pro. Он также назвал стоимость базовых версий.
У Samsung Galaxy S27 Pro будет 6,5-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с разрешением Quad HD+. Сзади разместят тройную камеру с датчиками на 200, 50 и 12 Мп. Селфи-камера на 16 Мп. Автономность обеспечит батарея на 5200 мА*ч с быстрой проводной зарядкой на 60 Вт и беспроводной на 25 Вт. Производитель использует оперативную память LPDDR6 и накопитель UFS 5.0. Цена базовой версии составит 1 тысячу 299 долларов.
У Samsung Galaxy S27 Ultra экран — 6,9-дюймовый того же типа и с тем же разрешением, что у Pro. Сзади будет камера с сенсорами на 200, 50 и 50 Мп. Спереди на 16 Мп. Аккумулятор на 5700 мА*ч получит проводную зарядку на 60 Вт и беспроводную на 25 Вт. ОЗУ и ПЗУ такого же типа, что у Pro.