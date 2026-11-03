USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

Стали известны характеристики Samsung Galaxy S27 Ultra и Samsung Galaxy S27 Pro

23:38, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Известный сетевой аналитик под ником Anthony раскрыл ключевые характеристики смартфонов Samsung Galaxy S27 Ultra и Samsung Galaxy S27 Pro. Он также назвал стоимость базовых версий.

Без названия (5).png

У Samsung Galaxy S27 Pro будет 6,5-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с разрешением Quad HD+. Сзади разместят тройную камеру с датчиками на 200, 50 и 12 Мп. Селфи-камера на 16 Мп. Автономность обеспечит батарея на 5200 мА*ч с быстрой проводной зарядкой на 60 Вт и беспроводной на 25 Вт. Производитель использует оперативную память LPDDR6 и накопитель UFS 5.0. Цена базовой версии составит 1 тысячу 299 долларов.

У Samsung Galaxy S27 Ultra экран — 6,9-дюймовый того же типа и с тем же разрешением, что у Pro. Сзади будет камера с сенсорами на 200, 50 и 50 Мп. Спереди на 16 Мп. Аккумулятор на 5700 мА*ч получит проводную зарядку на 60 Вт и беспроводную на 25 Вт. ОЗУ и ПЗУ такого же типа, что у Pro.

Материалы по теме

Новый вирус для Windows использует ИИ для составления досье на жертву

Мировые гиганты отчитались о первых крупных доходах от внедрения ИИ

Компания «ВКонтакте» зарегистрировалась в Кыргызстане и заплатила налоги

Без человека никуда. Мировые гиганты возвращают работников, уволенных из-за ИИ

В Турции вступил в силу запрет на доступ к соцсетям для детей младше 15 лет

За орбитой Плутона обнаружили возможную новую карликовую планету

В США дали объявление о поиске человека для выгула робособак: 20 долларов в час

Sony представила ELF-MN1 с трехмерной картинкой без всяких очков

Apple представила новый персональный компьютер iMac и базовый MacBook Pro

После усиления защиты OpenAI возобновила обучение ИИ-моделей

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Происшествия

Испанский футболист умер после столкновения с вратарем

 

Родственник Ташиева заказал скульптуру за 5,5 миллиона сомов и не заплатил

 

В Узбекистане за неделю от отравления угарным газом погибли 18 человек

 

Миллионы потратили, а воды нет. Жители Таласской области пожаловались президенту

 

В роддоме Бишкека не приняли беременную женщину. Милиция начала проверку

 

В Ташкенте возбудили дело после массового отравления казахстанских футболистов

 

Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Кубок Азии по футболу перенесли на конец 2027 года

 

Вечерний дайджест: основные события 3 ноября в Кыргызстане

 

В России удвоили список нарушений, за которые мигрантов могут выдворить

 

Дзюдоистка Айша Кыялбекова завоевала бронзу юношеской Олимпиады

 

Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 ноября: днем еще тепло

 

Атака на Иран

Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет

 

Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

 

ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре на уровне сентября

 

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

 

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Экономика

Садыр Жапаров поручил Минэкономики отменить НДС на экспорт картофеля

 

В Узбекистане с 15 ноября сжиженный газ для населения подорожает в 2,5 раза

 

Данияр Амангельдиев обсудил в Москве совместные промышленные проекты с Россией

 

Нацбанк Кыргызстана увеличил продажи валюты в 2,7 раза по сравнению с 2025-м

 

Валовые международные резервы Кыргызстана снизились до 8,2 миллиарда долларов

 

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

 

Власть

Кыргызстан попросил у РФ ежегодную квоту на вылов водных биологических ресурсов

 

Глава кабмина проверил строительство культурного центра и Восточной объездной

 

В Бишкеке обсудили упрощение въезда кыргызстанцев в Грузию

 

Садыр Жапаров рассказал о бюджетах Айтматовского и Манасского районов

 

Кыргызстан будет самостоятельно разрабатывать три месторождения золота в Таласе

 

Россия в тюркском союзе: выгодна ли интеграция странам Центральной Азии?

 

Ситуация вокруг Украины

После атаки беспилотников в Ярославле загорелся один из крупнейших НПЗ России

 

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

 

Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

 

США предлагают восстановить транзит российского газа через Украину

 

Ситуация в Алешках. Мелания Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта

 

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18