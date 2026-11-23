Nvidia объявила, что восстанавливает своего основателя Дженсена Хуанга в должности генерального директора. Решение вступает в силу немедленно, сообщает Reuters.

Читайте по теме Глава Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне скандала с изменой

Напомним, 12 ноября Хуанг ушел в отставку на фоне громкого скандала, связанного с его личными отношениями. В частности, речь шла о предполагаемой связи с женщиной, которую американские спецслужбы подозревали в работе на китайскую разведку. Доказательств шпионажа публично представлено не было.

Еще несколько дней назад совет директоров исключал возвращение Хуанга. Но в ситуацию вмешался Дональд Трамп, публично призвавший вернуть его на пост.

И вот результат: Хуанг снова CEO, а акции Nvidia подскочили более чем на 25 процентов на предварительных торгах.