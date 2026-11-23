Пропавший без вести в Ноокенском районе Алмаз Мамытбеков, 2006 года рождения, найден сотрудниками службы общественной безопасности отдела внутренних дел Токтогульского района и передан отцу. Об этом сообщает УВД Джалал-Абадской области.

В милиции поблагодарили граждан, оказавших содействие в поисках.

Напомним, к поисковым работам были привлечены 88 спасателей, 17 сотрудников милиции, 13 работников лесного хозяйства и 105 местных жителей. Для обследования территории задействованы семь беспилотников, три оборудования Starlink, 19 лошадей и 17 мотоциклов.