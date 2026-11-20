Российская Федерация предоставила Кыргызстану новую партию продовольственной помощи объемом 796 тонн. Груз включает 675 тонн обогащенной пшеничной муки и 121 тонну растительного масла. Продукты уже доставлены на склады Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) в Бишкеке и Оше.

Как сообщили во Всемирной продовольственной программе ООН, помощь предназначена для поддержки малообеспеченных и других уязвимых категорий населения, в том числе людей с инвалидностью. Продукты будут распределяться в рамках проектов по укреплению устойчивости местных сообществ и адаптации к изменению климата.

Чтобы ознакомиться с результатами совместных программ, советник посольства России в Кыргызстане Иван Прокопенко, представители местных органов власти и заместитель странового директора ВПП ООН Сокджин Хан посетили проекты и одну из школ Нарынской области.

В рамках сотрудничества с Министерством труда, социального обеспечения и миграции около 11 тысяч 250 уязвимых жителей страны получают обогащенную муку и растительное масло, участвуя в оплачиваемых общественных работах.

В частности, проекты предусматривают восстановление ирригационных систем и систем питьевого водоснабжения, посадку деревьев, укрепление берегов рек и снижение риска природных бедствий. Также проводятся обучающие программы для повышения занятости, производительности сельского хозяйства и доходов населения.

Семьи, зарегистрированные в государственной цифровой базе малообеспеченных домохозяйств, получают денежные выплаты от министерства, а от ВПП ООН — 300 килограммов обогащенной муки и 30 килограммов растительного масла за участие в общественных работах по улучшению местной инфраструктуры.

Участникам, прошедшим обучение, предоставляют 150 килограммов муки и 15 килограммов растительного масла.

Отдельное внимание уделяется школьному питанию.

В 2026 году ВПП ООН помогла Министерству просвещения организовать горячее питание еще в 35 школах и 16 детских садах. Учреждения получили необходимое оборудование для приготовления полноценных обедов.

В настоящее время Национальная программа школьного питания охватывает более 500 тысяч детей в свыше 1 тысячи школ по всей стране. С 2013 года ВПП ООН сотрудничает с кабинетом министров для повышения качества и устойчивости этой программы, которая также создает возможности для местных фермеров и поставщиков продуктов.

Кроме того, делегация посетила семью, участвующую в государственной программе «Персональный ассистент». В рамках поддержки семей, ухаживающих за людьми с инвалидностью, ей передали 100 килограммов обогащенной пшеничной муки, 10 литров обогащенного растительного масла и 12,5 килограмма колотого желтого гороха.

Эта помощь входит в более масштабную инициативу, рассчитанную на поддержку свыше 16 тысяч уязвимых домохозяйств в 51 районе и городе Кыргызстана.