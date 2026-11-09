Газа просит гуманитарную помощь: в результате сильных ливней затоплены лагеря

Международное сообщество должно срочно направить гуманитарную помощь в сектор Газа, где в результате сильных ливней затопило лагеря для перемещенных лиц. Об этом заявил представитель Службы гражданской обороны Палестины Махмуд Бассаль.

По его словам, в палаточных лагерях, расположенных в низинах, уровень воды поднялся до одного метра, и эвакуированным людям приходится спать под открытым небом.

«Беженцам необходима экстренная помощь, страны — гаранты мирного урегулирования в Газе [США, Египет, Катар и Турция], а также ООН должны вмешаться и предотвратить катастрофу», — указал он.

Палестинцы нуждаются в утепленных палатках, сборных домах, теплой одежде, обогревателях и строительной технике для расчистки завалов и дорог.

Из-за сильных ливней в секторе Газа затопило свыше 70 тысяч палаток. Особенно пострадали лагеря для перемещенных лиц в районе морского порта Газы, на севере анклава — в Джебалии и Бейт-Лахии, а также в центральной части — в Дейр-Балахе и Нусейрате.