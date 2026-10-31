Без происшествий. Гуманитарная миссия в Алешках завершена

Гуманитарная миссия в Алешках завершена. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

«Мы завершаем нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас мы уже находимся на территории Армянска. Рассаживаемся по колоннам», — уточнила она.

По словам Яны Лантратовой, колонна с жителями Алешек, которые решили эвакуироваться, уезжает в Россию и Украину.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что украинская делегация вместе с частью эвакуированных из Алешек поехала в Анапу. Оттуда они самолетом должны отправиться в Беларусь.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото ТАСС

Первая леди США Мелания Трамп, благодаря которой эта гуманитарная кампания состоялась, написала в своем аккаунте в Х, что из города эвакуировали 750 человек.

Выезд колонны из города подтвердил и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

«Гуманитарная помощь на месте. Люди в пути. Я вместе с ними: отдельные автобусы направляются в Украину, отдельные — на территорию России», — указал он.

Напомним, в заблокированном городе оставались около 2 тысяч человек, преимущественно пожилые, и примерно 50 детей. Представители обеих стран оценили потребности семей и обеспечили транспорт для тех, кто захотел уехать в РФ или Украину. В Алешки привезли гуманитарную помощь.

Ситуацию в Алешках ранее обсуждали президенты США и России. Владимир Путин также обсуждал этот вопрос с Папой Римским.

Город Алешки расположен в Херсонской области. Киев называет его оккупированной территорией.

В населенном пункте нет электричества, воды, тепла, возможности доставлять регулярно продукты питания и медикаменты. Из-за плотных обстрелов и постоянных атак беспилотников наземный въезд туда затруднен.