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24.kg

Конкурентам кыргызских швейников усложнят доступ на рынок ЕАЭС

15:41, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Евразийском экономическом союзе решили повысить таможенные пошлины на отдельные виды одежды и другие товары, ввозимые из третьих стран. Решение может усилить позиции швейных предприятий Кыргызстана, поскольку импортная продукция из стран, не входящих в ЕАЭС, станет дороже. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия.

Повышение пошлин затронет отдельные виды пальто, плащей, костюмов, брюк, юбок и другой одежды. Для ряда товаров ставка составит 15 процентов от таможенной стоимости, но не менее 1,50–2,25 евро за килограмм в зависимости от категории продукции.

Кроме того, новые тарифы предусмотрены для некоторых видов электроники, защитных касок, торговых автоматов, промышленного оборудования и запорной арматуры.

В ЕЭК объяснили решение увеличением объемов поставок отдельных товаров из-за рубежа на фоне существенного снижения импортных цен. По мнению комиссии, такая ситуация создает дополнительную конкуренцию для предприятий стран Евразийского экономического союза.

«Мера направлена на защиту действующих производств в странах Евразийского экономического союза, сохранение рабочих мест, а также развитие промышленной кооперации и импортозамещения», — заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Для Кыргызстана решение особенно актуально с учетом значительной роли швейной промышленности, продукция которой поставляется в том числе на рынки России и Казахстана.

Повышение пошлин на готовую одежду из третьих стран потенциально может улучшить конкурентные условия для кыргызстанских производителей на общем рынке ЕАЭС.

Однако фактический эффект будет зависеть от ассортимента продукции, себестоимости и объемов импорта.

Новые ставки предусмотрены решениями Совета ЕЭК от 9 сентября 2026 года № 110 и коллегии ЕЭК от 21 сентября 2026 года № 131. Документы опубликованы 22 октября. Их вступление в силу предусмотрено после истечения 10 календарных дней со дня официального опубликования. Повышенные пошлины будут действовать до 30 сентября 2027 года включительно.

Решение распространяется на определенные товарные позиции, а не на всю импортную одежду.

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