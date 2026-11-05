Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
В Бишкеке 5 ноября ожидается дождь. Температура воздуха днем будет +14 градусов.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-13.00 — отрезки улицы Фирсова, переулка Сулюктинского;
- 9.30-14.00 — 6-й микрорайон, дома 5, 6, 7, 7/1, 8;
- 13.00-15.00 — 8-й микрорайон, дома 28, 29, 30а, 30б, 30в, 31в;
- 13.00-17.00 — отрезки улицы Фирсова, переулков Енисейского, Новостроевского, улица Токтоналиева, дом 16;
- 14.30-16.30 — 6-й микрорайон, дом 19;
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Московской, Логвиненко;
- 9.00-13.00 — улица Токтоналиева, дом 26;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Гагарина, Каркыра, Арпа), отрезки улиц Кочкорской, Матыева, Щорса, Красной, Туюкской, Ногина, Розы Люксембург, Тыныбекова, Гагарина, Садырбаева, Термечикова, переулков Бегового, Верхнего, Волжского, Баррикадного, Лазурного, жилмассив «Сары-Озон» (улицы Санжыра, Арашан, Достук, Чатыр-Кол, Кут, Манас, Биримдик, Ак-Шоола, Бай-Суу, Мурас), села Васильевка (улицы Октябрьская, Верхняя, Набережная, Комсомольская, Юбилейная, Иманбека, Айбаш, Шаршеналиева, Фрунзе, Солто-Ата, Западная, Восточная), Виноградное (улицы Ленина, Лермонтова, Крупской, Чуйская, Школьная, Токтогула, Чернышевского, 6-й Распред, Алма-Атинская, Спортивная, Советская, Казиева, Участок, Суймоналиева, Проектируемая), Полевое (улицы Садовая, Полевая, Озерная, Прудная, Центральная), Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак», СПК «Гидрогеолог», улица Новостройка, садовое товарищество «Жазуучу»), Таш-Добо (улица Дачная), Кок-Жар (улицы Салкын, Майрам, Кыял);
- 9.00-14.00 — село Маевка (улица МТФ-2);
- 9.00-18.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц 9 Января, Брестской;
- 11.00-16.00 — жилмассив «Дордой» (от дома 1д до 868/1).
- 9.00-17.00 — жилые массивы «Ак-Жар», «Ак-Бата» и «Келечек».
У кого намечается той
Майрамбек Касиев
Родился 5 ноября 1980 года. Депутат Бишкекского горкенеша.
Памятные даты
В 1938 году расстреляны кыргызстанцы — жертвы политических репрессий
В предписаниях наркома внутренних дел Киргизской ССР о приведении «решений НКВД, прокурора Союза ССР и Особой тройки НКВД Киргизской ССР над осужденными к расстрелу» отчетливо видны даты: 5 и 8 ноября 1938 года, как и приказы о приведении приговоров в исполнение, и акты об исполнении — в те же дни.
Эти документы опубликованы и стали достоянием общественности после обретения независимости.
5 и 8 ноября 1938-го расстреляны 137 граждан Киргизии. Тела погибших найдены благодаря признанию одного из бывших сотрудников НКВД республики. Это единственное в КР место расстрела жертв сталинских репрессий, которое установлено документально.
30 августа 1991 года состоялась государственная траурная церемония перезахоронения останков, найденных в селе Чон-Таш.
В Кыргызстане открыто посольство Швейцарии
Сотрудничество Швейцарии с нашей страной началось в 1993 году. В 1994-м правительства Швейцарии и Кыргызстана подписали официальное соглашение, а в 1996 году в Бишкеке открыто Швейцарское бюро по сотрудничеству.
Позже правительство Швейцарии приняло решение учредить посольство в Кыргызской Республике, которое открыто 5 ноября 2012-го.
Люди, которые меняли мир
Расстрелян государственный деятель Юсуп Абдрахманов
Родился 28 декабря 1901 года в селе Чиркей Каракольского уезда. Советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета народных комиссаров Киргизской АССР.
В начале 1920-х совместно с Абдыкеримом Сыдыковым, Ишеналы Арабаевым выдвинул предложение о создании автономии в составе Туркестанской республики. Именно воплощению этой мечты он отдал свою жизнь. В 1924 году ВЦИК принял историческое постановление об образовании в составе РСФСР Кара-Киргизской автономной области.
В 1937-м Юсупа Абдрахманова обвинили в шпионаже, измене, организации националистических контрреволюционных движений и левом троцкистском уклоне. Его принудили подписаться под ложными показаниями. Позже Абдрахманов написал заявления на имя генпрокурора СССР и главы НКВД, в которых отказался от показаний.
Расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитирован в 1958-м.
Расстрелян государственный деятель Иманалы Айдарбеков
Родился в 1884 году в селе Арчалы Семиреченской области.
Государственный деятель, председатель Кара-Киргизского революционного комитета (1924-1925), председатель Главного суда Киргизской АССР (1927-1929). С 1929-го — народный комиссар легкой промышленности Киргизской АССР, народный комиссар торговли Киргизской АССР.
Относится к числу основателей первого кыргызского государства, по праву заслуживает называться основателем государства кыргызского народа — нынешнего современного Кыргызстана.
16 августа 1935 года Киргизской областной Контрольной комиссией ВКП (б) исключен из партии как «националист, двурушник, не разоблачивший себя и не отказавшийся от абдрахмановщины».
Арестован 4 сентября 1937-го. Расстрелян 5 ноября 1938 года во дворе Фрунзенской городской тюрьмы. Реабилитирован в 1958-м.
Расстрелян государственный деятель Торекул Айтматов
Родился в 1903 году. Кыргызский партийный и государственный деятель, второй секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизии, народный комиссар торговли Киргизской АССР.
12 февраля 1930-го на III Съезде Советов Киргизской АССР и I сессии третьего созыва ЦИК Киргизской АССР утвержден председателем Центрального совета народного хозяйства.
С этого момента на Торекула Айтматова легла ответственность за две самые тяжелые отрасли — народное хозяйство и промышленность, работу в которых надо было начинать практически с нуля.
Арестован 1 декабря 1937 года Главным управлением госбезопасности НКВД СССР.
Расстрелян 5 ноября 1938-го возле села Чон-Таш. Реабилитирован в 1957 году.
Куда сходить
Спорт
- В спортивном комплексе Кыргызского футбольного союза состоится товарищеский матч по футзалу между сборными Кыргызстана и Вьетнама.
Культура
- В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открыты постоянные экспозиции, выставка графики, юбилейная выставка Виктора Шестопала и «Венгерские народные сказки»;
- во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула пройдет концерт «Күз кайрыктары».
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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