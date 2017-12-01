Роза Айтматова. Мой отец как государственный деятель

К 80-летию репрессий, пик которых пришелся на 1937-1938 годы, ИА «24.kg» публикует отрывки из книги памяти «Человек жив, пока о нем помнят люди», приуроченной к 90-летию Чингиза Айтматова. Книга написана младшей сестрой народного писателя КР Розой Торекуловной Айтматовой и его племянником — сыном сестры Люции — Асаном Ахматовым.

Фото из архива Р.Айтматовой. Р.Т.Айтматова с племянником Асаном Ахматовым

«Книга написана в форме диалога, — рассказывает о ней Роза Торекуловна. — Мои воспоминания в ней по большей части касаются малоизвестных для читателя сторон истории нашей семьи, а также жизни и творчества брата.

В книге есть глава, которая называется «Арман». Это слово с кыргызского переводится как несбывшаяся мечта или страстное сожаление о неисполнившемся желании. Асан спрашивает, есть ли у меня арман. Когда он задал мне этот вопрос, я не сразу смогла ответить. Ведь у каждого человека преклонного возраста есть, наверное, несбывшаяся мечта. Роза Айтматова

«Поразмыслив, я пришла к выводу, что мой арман в том, что я так и не увидела своего отца. Помню, в детстве мечтала только об одном: когда-нибудь дождаться отца, которого якобы сослали на десять лет на Дальний Восток. Потом мы ждали его еще десять лет... Увы, мечте той маленькой девочки не суждено было сбыться. Признаться, отголоски того детского порыва и сейчас есть в глубине души, несмотря на то, что мне уже 80 лет. Светлый образ отца постоянно живет в моем сердце. Порой мне кажется, что он где-то рядом. Любит меня и поддерживает в этой жизни. И это правда. Я чувствую это, духовно мы всегда рядом друг с другом...»

Я родилась именно в том злополучном тридцать седьмом году. Когда арестовали отца, мне тогда отроду было-то всего восемь месяцев, ему — 34 года.

Архивные документы свидетельствуют о том, что Торекул Айтматов был арестован 1 декабря 1937 года Главным управлением госбезопасности НКВД СССР.

Фото из архива Р.Айтматовой. Торекул Айтматов с женой

Это случилось в Москве по адресу: улица Воровского, дом 25, квартира 15. В тот день отец был дома один (опасаясь, чтобы детей не сдали в колонию, он отправил нас заранее в Талас, в наш Шекер) в ожидании чего-то непоправимого.

Предчувствие его не обмануло. Во дворе остановился черный воронок, из которого вышли в кожаных куртках сотрудники НКВД. Один из них, товарищ Гусев, имел на руках ордер №198 на обыск квартиры и на арест Айтматова Торекула. Они поднялись в квартиру и постучали. Отец молча открыл дверь. Чекисты вошли и показали ему ордер, после чего приступили к обыску, при котором присутствовали понятые — комендант дома товарищ Секин и некий Алехин.

При обыске была изъята переписка: одна папка. Больше нечего было брать (правда, мама говорила, что у них была богатая библиотека, видимо, она не представляла для энкавэдэшников ценности) чекистам в казенной квартире, которую снимала семья Айтматова.

Они вывели его на улицу, посадили в машину, после чего Торекула уже никто не видел. У меня всегда был перед глазами этот момент жизни отца, когда он на прощание посмотрел в окна той московской квартиры, где жило его счастье — жена, два сына и две дочери…

С того злополучного времени 1 декабря стал днем скорби нашей семьи. День, когда у мамы отняли мужа, а у нас — отца...

Фото из архива Р.Айтматовой. Торекул Айтматов

...После некоторых ознакомлений с архивными материалами и историческими источниками отец предстал передо мной не только как политический деятель страны, но и как крупный хозяйственник, который стоял у истоков зарождения экономики и промышленности молодой республики.

...В 20-30-е годы XX века на волне Октябрьской революции, установления советской власти, после образования Кара-Киргизской автономной области, а затем преобразования ее в Киргизскую АССР к руководству молодой республикой пришла талантливая плеяда государственников, которым пришлось взять на себя управление страной в неимоверно тяжелых экономических и политических условиях.

Одним из них является мой отец Торекул Айтматов. Он с детства проявлял отличные способности в обучении как в мусульманской, так и в русско-туземной школах, закончил Коммунистический университет трудящихся Востока. Прекрасно владел русским языком, отлично писал на нем.

Из воспоминаний мамы я знаю, что по вечерам дома он при возможности переводил труды Ленина на кыргызский язык.

Кроме этого, отец постоянно работал над собой, повышал свой уровень образования. А когда был направлен на учебу в Москву, много времени проводил в библиотеке. Это дало ему возможность развиваться и совершенствоваться в разных направлениях... К тому же многие, кто его знал, свидетельствуют о том, что он был очень харизматичным, обладал аналитическим складом ума.

Реалии того времени указывают на то, что отец и его соратники взяли управление страной в непростое, тяжелое время. Сказывались последствия Уркуна, репрессий временного правительства, бунты, коллективизация, раскулачивание. Все это привело к разрухе, голоду и нищете. В то время Кыргызстан входил в состав Туркестанской АССР и находился в перекрестном подчинении Ташкенту и Москве.

...В таких непростых условиях в апреле 1929 года на II Съезде Советов Кирг.АССР и на I сессии ЦИК Кирг.АССР второго созыва Т.Айтматов был назначен наркомом промышленности и торговли республики.

Организованное в 1927 году министерство первоначально занималось вопросами торговли и снабжения, отдел промышленности из-за отсутствия квалифицированных кадров длительное время бездействовал. А надо было создать и развивать промышленность в соответствии с требованиями центра (индустриализация, пятилетка).

...В Киргизии был организован Центральный совет народного хозяйства — ЦСНХ, который выделили из состава Наркомата промышленности и торговли. Он стал самостоятельным наркоматом и имел двойное подчинение: ЦИК и СНК. Главной задачей ЦСНХ было возрождение разоренного разрухой народного хозяйства.

12 февраля 1930 года на III Съезде Советов Кирг.АССР и на I сессии третьего созыва ЦИК Кирг.АССР Т.Айтматов был утвержден председателем ЦСНХ республики.

С этого момента на него легла ответственность за две самые тяжелые отрасли — народное хозяйство и промышленность, работу в которых надо было начинать практически с нуля.

В обоих органах катастрофически не хватало специалистов. Известно, что во вновь созданном аппарате СНХ на всю республику было всего три инженера с высшим образованием.

…Отец добился того, что в октябре 1930 года количество инженерно-технических кадров возросло в два раза. Это были специалисты, приехавшие в основном из Ленинграда и Москвы.

Такое качественное пополнение дало ему возможность при ЦСНХ создать отделы экономики, снабжения, планирования и др. Здесь проявились его незаурядные организаторские способности.

Горнодобывающая и энергетическая отрасли получили хороший импульс для развития. Он тщательно изучил запланированные мероприятия в первом пятилетнем плане и внес в него изменения, разработал несколько вариантов плана и вынес это на обсуждение VI областной партконференции Киргобкома ВКП(б).

Это была знаковая конференция для молодой республики, где должны были быть намечены пути развития нашей экономики.

На ней с основным докладом по пятилетнему плану выступил председатель СНК Ю.Абдрахманов, а в прениях — отец с тщательно продуманными реальными предложениями по решению конкретных задач народного хозяйства. Так, в 1929 году при втором рассмотрении первого пятилетнего плана был увеличен бюджет, предусмотренный на развитие промышленности.

«Если все будет как запланировано, то в итоге первой пятилетки будет создана мощная база для развития и дальнейшего развертывания промышленности по переработке продуктов сельского хозяйства», — говорил он.

По его расчетам, «товарная продукция животноводства увеличится с 18 миллионов в 1927-1928 годах до 93 миллионов рублей в 1932-1933 годах, продукция земледелия в те же годы — с 18 миллионов рублей до 103 миллионов рублей».

Для меня удивительно, что отец, не имея специального экономического и технического образования, так тщательно проводит анализ всего пятилетнего плана и выделяет самые важные отрасли, касающиеся не только Киргизии, но всей Средней Азии.

...Это создание энергетической и топливной базы; крупных комбинатов по производству строительных материалов; условий для проведения изыскательских работ на месторождениях цветных металлов; предприятий по разработке свинцовых и сурьмяных металлов; условий для форсирования развития промышленности по переработке продуктов сельского хозяйства.

…Чтобы решить проблему электрификации сельского хозяйства, необходимо форсировать в этой пятилетке строительство электростанций.

И это возможно, потому что в Киргизии есть множество горных рек с быстрым течением, которые могут быть использованы для этой цели.

Отец изучил и другие источники энергии, которые можно использовать для развития промышленности. Он говорил, что республика обладает крупнейшими угольными копями (Кок-Янгак, Кызыл-Кия, Сулюкта, Шураб и др.), которые могут создать серьезную топливную базу, что даст возможность построить гидротепловые станции.

Опять же, перед ним стоял вопрос о том, что развитие каменноугольной промышленности требует принятия комплексных мер по углублению изыскательских работ в районах, где обнаружены месторождения каменного угля, созданию новых шахт, по улучшению и организации транспорта, дорог, ведущих к шахтам.

Символично, наверное, что мой брат Ильгиз Торекулович занимался вопросами безопасности добычи угля в шахтах КР и сделал огромный вклад в развитие этой отрасли. Ильгиз как ученый и практик добился больших высот. За свое открытие в области прогнозирования, предупреждения катастроф на шахтах он получил Государственную премию СССР. Думаю, его открытие спасло многие жизни. Я горжусь братом, который достойно продолжил начинания отца...

…Отец считал необходимым предпринять интенсивные меры для окончания изыскательских работ каменноугольных копей в Сулюкте, Кок–Янгаке и Нарыне.

Параллельно надо было проводить изыскательские работы в бассейне озера Иссык-Куль. Если они дадут положительный результат, отмечал он, то Иссык-Кульская котловина явится основной топливной базой не только для Кыргызстана, но и для Турксиба от Алма-Аты до Арыса.

Фото из архива Р.Айтматовой. Торекул Айтматов

«...Но и здесь есть большие проблемы, — говорил он на той же VI партконференции Киробкома ВКП(б), — опять же, отсутствие высококвалифицированных специалистов: эксперты и технический персонал. Их надо приглашать из центральных районов Союза и начинать изыскательские работы, не откладывая на потом. Уже пора поставить вопрос о выращивании своих кадров через открытие профтехучилищ. При всех предприятиях необходимо открытие фабзавучей, курсов по подготовке и переподготовке квалифицированных работников из местной национальности, а также надо срочно ставить вопрос об открытии строительного техникума...»

Когда он будет арестован и его будут допрашивать в НКВД, на вопрос о деятельности в качестве председателя ЦСНХ он ответит: «Я был постоянно в командировках, в разъездах по стране и занимался решением разных проблем».

Я была поражена, что в таком молодом возрасте (всего 26 лет) ему приходилось заниматься настолько разносторонними вопросами жизни страны.

...Все заседания отец сам вел, конкретно вникал в суть каждого вопроса и вносил конкретные предложения. Например, уже тогда он считал необходимым произвести разведку месторождений нефти в таких местах, как Майлуу-Суу, Чангыр-Таш и Теке-Бель. Оценивал ориентировочную стоимость этих работ и доказывал, что выделенная ВСНХ сумма недостаточна, добивался увеличения капиталовложений.

Особое внимание ЦСНХ уделял потребностям предприятий города Фрунзе, где уже развивалась промышленность по выделке кожи, городское строительство, трест по лесозаготовке, работала Аламединская ГЭС, суконная фабрика и т.д.

Отец рассчитал, что необходимо, чтобы источники электрической энергии вырабатывали «1590 кВт, не считая потерь, тогда как в данное время электростанция вырабатывает всего 440 кВт».

Размышляя о том, насколько отец грамотно разбирался в вопросах энергетики, подумала, что, наверное, его дочь, моя сестра Люция, не зря пошла в эту отрасль. Она как одна из первых женщин-энергетиков продолжила курс отца на всеобщую электрификацию страны. Сейчас ее внук Туркель, сын моего племянника Медета, пошел по стопам своей бабушки и, закончив энергофак, трудится в этой сфере. Веление судьбы...

Говоря о срочном строительстве тепловой станции, отец не забывал и о судьбах людей.

Он требовал предусмотреть и создать удобные условия для строителей, чтобы предотвратить текучесть кадров: постройку жилого дома, «бесперебойное снабжение продуктами питания и другими товарами», «просить Кирсовпроф усилить руководство культурной работой среди рабочих станции».

Еще один важный момент из трудовой деятельности отца. В рамках первой пятилетки было запланировано строительство аэродрома в Киргизской АССР.

Два года на этом поприще, казалось бы, малый срок, но какой колоссальный объем выполненных работ. Думаю, что он смог заложить основы развития экономики и промышленности нашей страны.

Но он солдат партии, и в апреле 1931 года его опять перебрасывают на юг республики — в отстающий Араван-Буринский район секретарем райкома. Благодаря своему опыту, авторитету отец сумел наладить там работу.

В короткий срок район стал одним из передовых. В 1934 году его повышают по службе. Он становится вторым секретарем и членом бюро Киргобкома. На этом посту он курировал образование. Благодаря его усилиям были созданы условия для ликвидации сплошной безграмотности и развития системы образования, науки и культуры.

Вот так Торекул Айтматов поднимал отечественную промышленность, строил первые ГЭС, ТЭЦ, фабрики и заводы, жилье для людей, планировал экономику, формировал систему народного образования. Он всегда добивался успехов и приносил пользу своему народу.

Но трагедия в том, что такого человека и всех представителей его поколения потом назовут «врагами народа», многих расстреляют и похоронят в братской могиле на Ата-Бейите.

Но все же думаю, что не зря они сложили свои головы на алтарь нашего государства. Они создали для нас возможность жить в суверенном Кыргызстане.

Конечно, я писала эту статью в надежде, что ее прочтут молодые люди и извлекут уроки для будущего нашего государства. И пусть никогда больше не повторится трагедия наших отцов.