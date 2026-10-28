В Бишкеке 28 октября будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +18 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-14.00 — микрорайон «Аламедин-1», дома 37, 38, 39;

9.30-17.00 — отрезки улиц Кропоткина, Суванбердиева;

13.30-17.30 — микрорайон «Аламедин-1», дома 48, 50;

9.00-13.00 — отрезки улиц Дагестанской, Гагарина, переулка Драгобычский, село Берлик (улица Жумалы);

9.00-17.00 — отрезки улиц Валдайской, Курчатова, отрезки улиц Чымкентской, Рыскулова, отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Турусбекова, проспекта Чингиза Айтматова, село Лебединовка (проспект Победы, улицы Комсомольская, Мичурина), жилмассивы «Учкун» (улицы Семянистого, Зерноток, Ауэзова), «Кырман», «50 га», село Заречное (улицы Юбилейная, Ала-Арчинская, Набережная, Таласская, Сокулукская, перекресток Аламединский), жилмассивы «Заречное», «3,5 га»;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-14, 15, 16, 17, 18);

9.00-14.00 — жилмассив «Келечек» (улица Келечек-9);

9.00-18.30 — села Достук, Пригородное (улицы Серегина, Дорожная);

11.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13);

12.00-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9, 10, 11, 12, 13, 14, 109);

14.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Панфилова, Кыргызская, Коллекторная, переулок Школьный);

9.00-15.00 — село Ленинское (улицы Набережная, Интернациональная, Алма-Атинская, Федченко, Юбилейная);

13.00-17.00 — село Гроздь (улицы Верхняя Ат-Башы, Мелиораторов, Участок).

микрорайон «Тунгуч», жилмассивы «Рухий Мурас», «44 га», «Кырман», территория ТЭЦ.

У кого намечается той

Элкинбек Аширбаев Родился 28 октября 1964 года. Полномочный представитель президента в Чуйской области.

Памятные даты

Состоялся Первый Глобальный горный саммит

Он прошел в 2002 году в Бишкеке. Организаторами выступили Кыргызстан и Программа ООН по окружающей среде. Тогда в мероприятии приняли участие более 500 представителей порядка 50 стран.

Саммит подвел итоги Международного года гор, объявленного ООН по инициативе Кыргызстана. Событие закрепило за республикой статус главного мирового лидера в продвижении «горной дипломатии».

Международный день анимации

Учрежден в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии. 28 октября 1892-го в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое зрелище — «оптический театр».

Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.

Всемирный день дзюдо

Событие учреждено Международной федерацией в 2011 году.

День дзюдо совпадает с датой рождения мастера боевых искусств кодокан Дзигоро Кано, открывшего первую школу. Он родился 28 октября 1860-го.

Этот праздник отмечают спортсмены, тренеры, а также все, кто всерьез увлекается дзюдо.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Вячеслав Шаповалов

Родился 28 октября 1947 года во Фрунзе. Народный поэт Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат Государственной премии КР, доктор филологических наук, профессор.

Один из крупнейших русских поэтов Центральной Азии. Печататься начал с 1963-го. Автор 12 книг стихотворений и поэм, среди них «Купол неба», «Кочевье. Стихотворения и поэмы», «Прощание с журавлем», «Заложник», «Чужой алтарь».

Специалист в области компаративистики, теории и истории художественного перевода, стиховедения. Автор 5 монографий, более 300 научных статей и эссе. Читал лекции в университетах Европы, Азии.

Поэма «Рождение манасчи», первое значительное произведение об эпосе «Манас» в мировой литературе, вышла в переводе на французский язык (La naissance d’une barde-manastchi).

Занимался переводами и исследовательской деятельностью. Издано более 30 книг переводов кыргызской поэзии.

Умер 23 июля 2022 года.

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