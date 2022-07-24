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Общество

Скончался народный поэт Кыргызстана Вячеслав Шаповалов

В Бишкеке вчера скончался народный поэт Кыргызстана Вячеслав Шаповалов. Об этом 24.kg сообщили его коллеги.

Вячеслав Шаповалов родился 28 октября 1947-го. Русский поэт, народный поэт Кыргызской Республики, переводчик тюркской и европейской поэзии, доктор филологических наук, профессор, проректор по науке и новым технологиям Кыргызского национального университета. Лауреат «Русской премии» (2012).

Последние годы работал заведующим отделом перевода и переводоведения Института русского языка КРСУ.

Фото Вячеслав Шаповалов

В июне 2022-го экспертный совет XIII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» включил книгу стихов Вячеслава Шаповалова «Безымянное имя» в шорт-лист авторов и произведений для участия в конкурсе в номинации «Поэзия».

Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь» проводится с 2010 года и объединяет пишущих на русском языке литераторов, чьи произведения отвечают девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

24.kg выражает соболезнования семье Вячеслава Шаповалова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240452/
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