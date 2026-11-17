В Сузакском районе кирпичный завод оштрафовали за загрязнение атмосферы
В Сузакском районе кирпичный завод привлечен к ответственности за загрязнение атмосферного воздуха, сообщает Минприроды.
В селе Сасык-Булак Сузакского района Джалал-Абадской области проведена внеплановая проверка небольшого кирпичного завода на предмет соблюдения требований по охране атмосферного воздуха.
В ходе проверки установлено, что на дымовых трубах печей предприятия отсутствуют пылегазоочистные установки.
По выявленным нарушениям составлен акт проверки, а заводу выдано предписание. Для устранения нарушений установлен срок в один месяц.
Кроме того, в соответствии с Кодексом о правонарушениях на предприятие наложен штраф в размере 28 тысяч сомов.