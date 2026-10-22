Садыр Жапаров выслушал обращения жителей Манаса и Сузакского района

Садыр Жапаров встретился с активом города Манаса и Сузакского района в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область. Жители обратились к главе государства по социальным, экономическим и личным вопросам.

На встрече обсудили обеспечение жильем, земельные и имущественные споры, развитие инфраструктуры, качество государственных услуг и поддержку пенсионеров и социально уязвимых граждан.

Отдельно участники подняли вопросы защиты прав собственников, завершения строительных работ, эффективного использования существующих объектов и помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, речь шла о создании условий для старшего поколения, сохранении рабочих мест и поддержке инициатив, направленных на развитие регионов.

Садыр Жапаров подчеркнул, что обращения граждан необходимо рассматривать справедливо и не допускать необоснованного ограничения прав людей. Он отметил, что руководители государственных органов должны ответственно подходить к решению проблем населения и своевременно реагировать на обращения.

По итогам встречи президент поручил всесторонне изучить поднятые вопросы и принять необходимые меры в рамках закона.