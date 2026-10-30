Садыр Жапаров принимает участие в саммите Организации тюркских государств

В столице Турции Анкаре началось заседание Совета глав стран Организации тюркских государств (ОТГ). В работе саммита принимает участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Перед началом заседания состоялась официальная церемония приветствия лидеров стран. Участников саммита встретил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После церемонии приветствия состоялось совместное фотографирование глав государств и делегаций.

Отметим, что 13-й саммит ОТГ проходит сегодня под девизом «Тюркский век: единство в языке, мысли и деле».

Лидеры стран обсудят вопросы укрепления политического и экономического сотрудничества, развития торговли, инвестиций, транспортно-логистических связей, туризма, образования и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Особое внимание будет уделено актуальным вопросам международной и региональной повестки.

По итогам саммита планируется принятие Анкарской декларации и ряда совместных документов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества между государствами — участниками организации.

Напомним, Садыр Жапаров находится в Турции с рабочим визитом по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.