USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

Садыр Жапаров принимает участие в саммите Организации тюркских государств

14:16, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В столице Турции Анкаре началось заседание Совета глав стран Организации тюркских государств (ОТГ). В работе саммита принимает участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

861479404_1437807495175631_2707648929142036313_n.jpg

Перед началом заседания состоялась официальная церемония приветствия лидеров стран. Участников саммита встретил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После церемонии приветствия состоялось совместное фотографирование глав государств и делегаций.

Отметим, что 13-й саммит ОТГ проходит сегодня под девизом «Тюркский век: единство в языке, мысли и деле».

Лидеры стран обсудят вопросы укрепления политического и экономического сотрудничества, развития торговли, инвестиций, транспортно-логистических связей, туризма, образования и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Особое внимание будет уделено актуальным вопросам международной и региональной повестки.

По итогам саммита планируется принятие Анкарской декларации и ряда совместных документов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества между государствами — участниками организации.

Напомним, Садыр Жапаров находится в Турции с рабочим визитом по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.

Материалы по теме

Садыр Жапаров предложил расширить сотрудничество стран ОТГ в энергетике

Садыр Жапаров предложил провести неформальный саммит ОТГ в Кыргызстане

Боорсоки для президентов. Забавный момент с Эрдоганом и Токаевым

Садыр Жапаров посетил парк Цивилизации тюркских государств в Анкаре

Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Турцию

Садыр Жапаров выразил соболезнования королю Испании после трагедии с поездами

Реджеп Тайип Эрдоган: XXI век станет веком тюркского мира

Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Турцию

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Общество

Реконструкция, платный вход, самофинансирование – что ждет Ботсад Бишкека

 

В КР число пожилых людей за пять лет выросло на 25 процентов — Батма Эстебесова

 

Чемпионат мира по футболу. У сборной Кыргызстана U-15 52-е место из 189 команд

 

Строительство новой железной дороги: ведутся работы по переносу электросетей

 

Радиационный фон в Кыргызстане: где зафиксированы самые высокие показатели

 

«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона на 71,5 тысячи зрителей

 

Атака на Иран

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Власть

Главы правительств Кыргызстана и Казахстана обсудили развитие связей

 

Садыр Жапаров предложил провести неформальный саммит ОТГ в Кыргызстане

 

После вчерашнего загрязнения воздух в Бишкеке очистился. Данные Кыргызгидромета

 

Кыргызстан и Казахстан намерены увеличить товарооборот до 3 миллиардов долларов

 

Садыр Жапаров принимает участие в саммите Организации тюркских государств

 

Атабеков стал народным артистом Кыргызстана. 11 человек получили орден «Данк»

 

Ситуация вокруг Украины

Украинцы составили почти половину среди иностранцев, попросивших убежище в РФ

 

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Общество

Реконструкция, платный вход, самофинансирование – что ждет Ботсад Бишкека

 

В мэрии Бишкека обещали современные материалы, а облицовка уже разбита

 

Кабмин просят увеличить финансирование на лечение взрослых онкобольных

 

В КР число пожилых людей за пять лет выросло на 25 процентов — Батма Эстебесова

 

Чемпионат мира по футболу. У сборной Кыргызстана U-15 52-е место из 189 команд

 

Строительство новой железной дороги: ведутся работы по переносу электросетей

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18