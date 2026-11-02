Садыр Жапаров поручил разобраться в деле трех мужчин после ссоры с прокурором

На встрече с жителями Таласской области к президенту Садыру Жапарову обратилась женщина, чей муж и двое его родственников находятся под стражей после конфликта с прокурором. Глава государства поручил заместителю генпрокурора взять дело под контроль и рассмотреть возможность освобождения задержанных.

По словам женщины, инцидент произошел 15 октября 2023 года. Ее родственники ехали на похороны и по дороге поссорились с водителем другой машины. Мужчина, с которым возник конфликт, представился прокурором и пригрозил им последствиями.

Женщина рассказала, что спустя примерно 20 минут к месту происшествия приехали сотрудники милиции. Они задержали ее мужа и родственников. По ее данным, с тех пор трое мужчин находятся под стражей.

Из-за задержания они не смогли присутствовать на похоронах родственника.

Представитель правоохранительных органов изложил другую версию произошедшего. По его словам, в другой машине находился прокурор с супругой, а родственники заявительницы избили их. Именно поэтому троих мужчин задержали. На момент встречи правоохранители ожидали результатов судебно-медицинской экспертизы.

Садыр Жапаров отметил, что прокурор как государственный служащий должен был проявить сдержанность и не доводить спор из-за дороги до драки.

«Если у прокурора ничего не сломано и с ним и его женой все в порядке, освободите их. Так поступать нельзя», — сказал президент.

Он поручил заместителю генерального прокурора взять ситуацию под личный контроль, выслушать обе стороны и попытаться урегулировать конфликт примирением.