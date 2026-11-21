Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Кыргызстана с профессиональным праздником.

В своей речи он отметил вклад прокуратуры в борьбу с коррупцией, пресечение экономических и должностных преступлений, а также в возвращение государству незаконно присвоенного имущества.

«В решении проблем, которые не решались годами, и в борьбе с коррупцией, подрывающей безопасность нашего общества, органы прокуратуры находятся в авангарде, последовательно отстаивая справедливость», — заявил Адылбек Касымалиев.

По словам главы кабмина, за последние пять лет в стране укрепилась финансовая и производственная дисциплина, а доля легальной экономики выросла. Он связал эти изменения в том числе с работой правоохранительных органов.

Вместе с тем Адылбек Касымалиев сообщил, что государство улучшает условия для работы сотрудников прокуратуры.

«В регионах республики строятся новые административные здания органов прокуратуры и служебные квартиры, выделяются значительные средства на улучшение материально-технического оснащения. Кроме того, принимаются меры по усилению социального обеспечения сотрудников прокуратуры и членов их семей. Повышена заработная плата, выплачиваются компенсации за аренду временного жилья и погашение ипотечных кредитов, предоставляются квартиры на льготных условиях ипотечного кредитования», — рассказал он.

В завершение председатель кабинета министров пожелал сотрудникам и ветеранам прокуратуры здоровья, благополучия и успехов в работе.